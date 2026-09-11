Стать звездой любой ценой: кто упорно раскручивает певицу Марго

Феномен певицы MARGO. Как артистка, против которой выступает половина шоу-бизнеса, оказалась на пике известности? Кому из звезд пришлось пожалеть о негативных словах в ее адрес? Платит ли она за покровительство Филиппа Киркорова? Сколько это может стоить? Почему исполнительницу критикуют подписчики и что слышат в ответ? И кто украл курицу из холодильника вокалистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне кажется, я самый крутой пример в нашем шоу-бизнесе», — заявляет артистка.

Певица Марго — вновь у всех на слуху. Шумиха разгорелась из-за видео, в котором она объявила о наборе персонала.

«Первое — это няня. Прошлая умудрилась побить Кируню, ударить. Шок-контент. Кандидат на работу номер два — это повар. Предыдущая повар воровала курицу. Ужас, это очень смешно», — говорит певица.

Артистка была уверена: после таких откровений она легко найдет чудо-няню и высококлассного повара. Заодно Марго ждала сочувствия в соцсетях.

«Последняя повар вообще предлагала горничной менять химию на курицу. Я говорю: это же надо было догадаться. Уже бы втихую забирала эту курицу, может быть, даже мы бы и не заметили. Очень сложно, очень мало, к сожалению, попадается мне адекватных нянь», — отмечает артистка.

Но вокалистку не поддержали. Подписчики решили: Марго могла рассказать не все или что-то приукрасить. И предложили ей взять хозяйство в свои руки, раз она с таким трудом подбирает помощников:

«Сама занимайся своим ребенком, так будет лучше 100%»;

«К чему такие сложности: няня, повар. Сиди дома, занимайся бытом сама, если все тебе не такие».

«Я — талантливый человек. Но я терпеть не могу это дело: ни полы мыть, знаете ли, ни готовить. Я не для этого создана. Я создана, чтобы людей радовать, веселить», — подчеркивает певица.

Судя по комментариям, завоевать расположение публики Марго пока не удается. Еще до истории с курицей подписчики придирались к ее внешности, поведению и особенно вокалу. Но как тогда она смогла добиться такой популярности, если даже коллеги по цеху не особо жалуют певицу?

«Меня хейтили и продолжают. И не только за образ. Я считаю, что это все зависть. Я всем желаю любить, уметь порадоваться за других, за самую модную, самую красивую, самую талантливую артистку», — заявляет Марго.

«Вы знаете, вот я про таких говорю, вы можете запикать, наверное, некрасиво из моих уст это говорить. Но это вот система „А сейчас для куражу я вам попу покажу“. Вот это и есть кукареку, понимаете? Собственно говоря, что она сделала? Она обратила на себя внимание благодаря этим кукареку. Я далек от этого. Я вообще это не понимаю», — признается продюсер Иосиф Пригожин.

Спустя пару дней с мужем Валерии произошла почти мистическая история. Иосифу Пригожину внезапно стало плохо. У него подскочило давление. И тут поклонники вспомнили, что ранее Марго заявила о своих сверхспособностях. Вдруг неважное самочувствие Пригожина с ними связано? Кто может оказаться следующим? Критикующий ее Виктор Дробыш или Митя Фомин, который тоже не в восторге от коллеги?

«Я действительно новая эпоха, и в этой новой эпохе я номер один», — подчеркивает Марго.

«Она может говорить все что угодно, послушайте. От этого она не становится ею, к сожалению. Она, конечно, очень хочет, но при всем моем уважении, она правильный стратег, она очень, так сказать, хитрый парламентер», — отмечает певец Митя Фомин.

«Есть эпатаж в стиле Леди Гаги, а есть тот, который демонстрирует Овсянникова. Смысла в таких кривляниях мало. Я не вижу там музыки, я не вижу там таланта и цельного образа», — подчеркивает продюсер Виктор Дробыш.

«Она действительно привлекает изначально внимание. Потом, когда они слушают ее интервью и вот этот искусственный смех, они не понимают, их это немножечко отстраняет от нее. То есть они не понимают, что в ней действительно глубокого. Как только этот человек открывает рот, ты вот так делаешь (прикладывает руку ко лбу. — Прим. ред.). Лучше бы ты молчал», — говорит светский журналист Алена Павлова.

Некоторые считают: своим успехом артистка обязана исключительно поп-королю. Филипп стал ее проводником в мир шоу-бизнеса и теперь активно продвигает певицу на все концерты и мероприятия.

«Я чувствую гордость, потому что за два года Марго сделала столько. Столько музыкальных у нее новинок, она постоянно что-то придумывает. Молодец! Она активная, творческая. Я говорю: практически начав с нуля, с никому неизвестной девчонки из Макеевки два года назад. Вот мы встретились, и я считаю, что я горжусь своей работой», — заявляет певец Филипп Киркоров.

При этом в СМИ пишут: расположение Киркорова к звезде не бесплатное. По данным прессы, их совместный выход в свет якобы обходится Марго примерно в пять миллионов рублей.

«Давайте будем откровенны: любой выход с яркой звездой оплачивается, потому что, скажем так, это не дружба. Это контракт. Наверняка работает команда, которая закупает эти подарки как для Филиппа, так и для Овсянниковой. И на камеру они друг другу дарят, они ахают, они пребывают в неком восторженном эмоциональном состоянии», — отмечает журналист Павлова.

Остается лишь догадываться, сколько может стоить продвижение певицы в шоу-бизнесе. Марго не скрывает: у нее богатый муж, который закрывает все ее потребности. И она настойчиво идет к своей цели — стать звездой любой ценой.