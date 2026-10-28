Новые лица «Жестокого романса»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026

Драма Эльдара Рязанова «Бесприданница», снятая по пьесе Александра Островского, вышла в 1984 году и до сих пор остается популярной. Песни из фильма часто исполняют под гитару в камерной обстановке. «Жестокий романс» сделал Ларису Гузееву звездой, а Никиту Михалкова приблизил к званию народного артиста РСФСР.

Рязанов выбрал идеальных актеров. А как бы выглядел «Жестокий романс» в наше время? Кто из современных звезд мог бы сыграть в фильме в 2026 году?

Сюжет фильма «Жестокий романс» 1984 года

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.

Действие разворачивается в конце XIX столетия в небольшом городке на берегу Волги.

Обедневшая дворянка Харита Игнатьевна Огудалова растит трех дочерей. Двух старших удалось пристроить, а младшая Лариса все еще не нашла мужа. Девушка хороша собой и чудесно поет, поклонников у нее немало, однако жениться на бесприданнице желающих почти нет.

Сердце Ларисы принадлежит богатому судовладельцу Сергею Сергеевичу Паратову. «Блестящий барин» вскружил ей голову, и она уверена во взаимности своих чувств. Но однажды Паратов внезапно покидает город, не оставив никаких обещаний.

Лариса страдает и ждет, но время идет, а она все не замужем. Спустя год бесприданницу вынуждает выйти за мелкого почтового чиновника Юлия Карандышева мать. Свадьба уже близко, а Паратов возвращается. Чувства вспыхивают с новой силой: Лариса проводит с ним ночь на палубе парохода.

Однако оказывается, что Паратов уже помолвлен с дочерью золотопромышленника. К тому же отвергнутая девушка понимает, что окружающие воспринимали ее как товар: предлагали стать содержанкой, разыгрывали в орлянку.

Лариса Огудалова — актриса Софья Присс

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.; www.globallookpress.com/Sobolev Artyom

Лариса — сердце всей истории. В 1984-м Рязанов взял на эту роль актрису без киноопыта — Ларису Гузееву, сделав ставку на ее типаж, способный вместить и наивность, и страсть, и обреченность. По словам Рязанова, среди других претенденток ее выделила «какая-то экзотичность».

Похожими качествами располагает современная актриса Софья Присс. У нее мягкие черты лица, а во взгляде прячется печаль, готовая прорваться наружу в любой момент. На экране Присс уже приходилось демонстрировать обреченную уязвимость, которая перекликается с положением героини, когда играла главную женскую роль в фильме «Серебряные коньки».

Внешность у нее менее контрастная, чем у Гузеевой, но, судя по фильмографии звезды, в кадре это не мешает.

Сергей Паратов — актер Максим Матвеев

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Паратов — классический обаятельный негодяй русской литературы. Красив, состоятелен, остроумен — и при этом эгоистичен, холоден, расчетлив.

У Рязанова Паратовым должен был быть Никита Михалков и никто другой, поэтому режиссер сам прислал ему сценарий и приложил записку: «Если ты и Андрей Мягков будете сниматься, я буду снимать картину, а если нет, то не буду». И Михалков в 1984-м действительно смог создать образ, который публика одновременно и любила, и ненавидела.

Среди современных российских актеров подходящий кандидат — Максим Матвеев. В нем есть зрелая мужская притягательность, внешний лоск при внутреннем равнодушии или эгоизме. Подтверждение тому — его роль Вронского в «Анне Карениной».

Паратову как раз необходимо такое противоречие — чтобы зритель понял, отчего Лариса теряет голову, и одновременно разглядел душевную черствость под бархатом манер.

Юлий Карандышев — актер Иван Янковский

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.; www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

Карандышев — пожалуй, самый неприятный персонаж этой истории. Нищий, обидчивый, с болезненно обостренным самолюбием, он постоянно ждет унижения.

Андрей Мягков в 1984-м сыграл роль так, что стал примером идеального актерского мастерства: мелочная злоба и мания величия маленького человека показаны во всей полноте.

Как насчет Ивана Янковского в этой роли? Прежние его работы часто несли оттенок маргинальности — ему близки герои, конфликтующие с окружением, раздираемые внутренними противоречиями. Достаточно вспомнить его роли в «Тексте» и «Гипнозе», где персонажи балансируют на грани нормы и срыва.

Суть Карандышева именно в этом: мужчина, раздавленный сословными рамками и собственной никчемностью, движется от ревности и стыда к безумию.

Харита Огудалова — актриса Виктория Исакова

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.; www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Расчетливую мать Хариту Игнатьевну Алиса Фрейндлих в 1984-м наделила многослойностью. В «Жестоком романсе» она стала и тревожной вдовой, пекущейся о будущем дочерей, и холодной «торговкой».

Современной актрисе Виктории Исаковой как раз подходят роли женщин с мягкой внешностью и твердым стержнем внутри. Харите приходится лавировать в светских играх, выискивая шансы для дочери, и одновременно мириться с собственным стесненным положением обедневшей дворянки.

Игра Исаковой обычно сдержанна и точна — как в «Студенте», где ее героиня безупречно держит лицо перед лицом чужих страстей, так и в «Оттепели», где она существует в мире интриг.

Василий Вожеватов — актер Глеб Калюжный

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Вожеватов — приятель Паратова и делец с хваткой. В истории он выполняет функцию наблюдателя: и в гуще событий, и в стороне, всегда с трезвым купеческим взглядом. Виктор Проскурин в 1984-м придал персонажу обаяние циника.

В 2026 году Глеб Калюжный среди молодых актеров выделяется редкой экранной харизмой. Он умеет отыгрывать расслабленность с легкой дерзостью, а это идеальное сочетание для Вожеватова, который все видит, но предпочитает молчать. Образы Калюжного в «Трудных подростках» и «Пищеблоке» доказали умение держаться в кадре естественно и уверенно, не переигрывая.

Мокий Кнуров — актер Владимир Машков

Фильм СССР «Жестокий романс» смотреть новых актеров в 2026 году. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Кнуров — подлинная власть в этой истории: пожилой, но сказочно богатый промышленник, готовый тратить на Ларису деньги, но не готовый жертвовать чем-либо существенным. Исполнитель этой роли в 1984-м — Алексей Петренко — держался в кадре сдержанно и с ощутимым давлением.

Владимир Машков — один из немногих современных актеров, умеющих играть молчанием. От него исходит властная аура, а это как раз то, что нужно Кнурову. Роль не требует длинных монологов: вес персонажу придает сам сословный слой, который он представляет, — слой, где деньгами измеряется все, включая человеческую ценность.