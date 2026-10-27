Путин подтвердил Стуббу: Зеленский может приехать в Москву

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Российский лидер гарантировал главе киевского режима безопасность.

Путин: Зеленский может приехать в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O

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По словам Виктора Ушакова, помощника президента Российской Федерации Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам, российский лидер в разговоре со Стуббом и Стере заявил, что приезд Зеленского в Москву возможен.

По словам Владимира Путина, в случае приезда главы киевского режима в столицу, ему будут созданы все необходимые условия, в том числе гарантирована безопасность — об этом он сказал премьер-министру Норвегии и президенту Финляндии.

Помощник президента России также отметил в интервью «Известиям», что пока не обсуждается, кто именно будет представлять Европу на украинских переговорах. По его словам, это решится на более позднем этапе.

«Пока мы говорим лишь о договоренности возобновить трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и США», — утверждает Ушаков.

При этом с американской стороной по словам политика работа ведется.

«С американцами диалог идет в рабочем режиме», — отметил он в интервью «Известиям».

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков о том, что Кремль не оценивает разговор Путина со Стуббом и Стере контактом с Европой.

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