Звонок на тот свет Шатунову: чьи голоса слышат фанаты возле могил звезд

Почему кладбища стали популярнее музеев? Чьи голоса слышат фанаты возле могил российских знаменитостей? И можно ли связаться с призраком своего кумира — узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему кладбища стали популярны у туристов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Этой осенью кладбища внезапно стали мегапопулярными у туристов. По данным социологов, количество экскурсий к некрополям выросло на 20%. А гиды уверены, что спрос еще больше.

Могилы, где покоятся знаменитости, всегда были не просто местами захоронения, но частью истории, к которой можно прикоснуться.

«Когда Тарантино прилетал в Москву, практически первое, что он хотел сделать, — это поехать на могилу Пастернака. Что он там делал, что он искал? Вдохновение, поддержку», — говорит доцент кафедры культурологии Московского государственного института культуры, кандидат культурологии Ольга Фугина.

Новый тренд особенно полюбился зумерам. Они устраивают прогулки, фотосессии и даже свидания среди могил.

«Я думаю, что для зумеров кладбище — это такие места эстетики, если это старинные кладбища, где есть что посмотреть, и где, так сказать, хороший кадр, и где все визуально», — говорит подростковый психиатр, психиатр-нарколог Александра Сперанская.

Что поклонники делают на могилах звезд и какие вещи там оставляют

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Могильный туризм породил особую субкультуру — люди приносят к захоронениям кумиров не цветы, а вещи, связанные с их жизнью и привычками.

На могилу Сергея Мавроди, создателя «МММ», кладут деньги и шахматы.

В знак уважения к таланту Жанны Фриске на ее памятник вешают браслеты. А влюбленные девушки проводят суеверные обряды, собирают возле изваяния снег и даже добавляют в чай избранникам — якобы ради приворота.

На могиле Децла поклонники оставили прибор для расплетания дредов — при жизни рэпер признавался, что с ними неудобно спать.

Как поговорить с призраком своего кумира?

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Для Евгения Чеботаева могила Юрия Шатунова — это место, куда он приходит каждый день. Эти визиты не экскурсия и не развлечение для преданного поклонника.

«Иногда приходишь здесь, поговоришь с ним, как-то отпускает», — говорит молодой человек.

Евгений уверен, что кумир незримо присутствует в его жизни — и с ним можно не просто говорить, но и просить его о помощи.

«Когда я собирался в поездку, я Юру попросил: пусть поездка будет легкой. У меня поездка была просто замечательная. Я проехал по святым местам. Я, конечно, поблагодарил Юру», — говорит поклонник.

Другие общаются с покойными через статические помехи — благодаря специальным устройствам.

ЭГФ, или электронные голосовые феномены, — это звуки, записанные любыми аудионосителями. Корни ЭГФ уходят в XIX век, в эпоху массового увлечения спиритическими сеансами.

Эзотерики считают «белый шум» голосами умерших людей и пытаются различить в нем обрывки фраз и даже отдельные слова.

Так, искатель паранормального Александр Емельянов общается с душами усопших через спирит-бокс.

«Это устройство, которое быстро перелистывает радиостанции, и образуется белый шум. И на этом фоне можно пообщаться с тонким телом. С отцом разговаривал, с бабушкой общался, слышал прямо их голоса», — говорит Александр Емельянов.

Ведущий программы «Страна советов» Роман Перелыгин вместе с Александром Емельяновым проверил, можно ли расслышать в помехах спиритбокса ответы на вопросы, обращенные к Юрию Шатунову.

«Юрий, помните ли вы свою жизнь, творчество, своих поклонников?» — спросил ведущий.

Звуки, которые издавал прибор, записали, а затем прослушали на компьютере в замедленном темпе.

«Да, помню», — приводит Александр Емельянов слова, которые расслышал в спирит-боксе.

А как Юрий Шатунов относится к тому, что суд признал фальшивой передачу прав Разину?

«Был ответ что-то про зло», — говорит Александр Емельянов.

«Электронные голосовые феномены — на наш взгляд, это, конечно, не вопрос науки. Это все-таки попытка выдать желаемое за действительное. Но в конечном итоге каждый сам решает, во что ему верить», — заключил Перелыгин.

Как правильно вести себя на кладбище

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Экскурсии на могилы и сеансы с приборами ЭГФ на первый взгляд безобидны, но у любого увлечения есть границы.

«Если подросток будет разрушать надгробные плиты, разрушать ограждения либо иным образом повреждать это имущество, то за это уже может быть предусмотрена и уголовная ответственность», — говорит юрист, адвокат Юрий Харькин.

Посещать места, где покоятся ваши кумиры, можно только в соответствии с графиком работы кладбищ. Надгробия не стоит трогать руками и оставлять посторонние предметы. Лучше ограничиться цветами.