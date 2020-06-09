Известный артист Михаил Ефремов знаменит не только своими ролями в кино и театре. За плечами актера много «подвигов», которыми далеко не всегда можно похвастать. 5-tv.ru публикует топ самых безумных поступков актера Михаила Ефремова.

Казалось бы, только утихли страсти после нашумевшего скандала в Самарском театре оперы и балета, когда Михаил Ефремов, как утверждают зрители, опоздал, вышел на сцену пьяным, сорвал выступление и в финале своего «моно-концерта» еще и оскорбил разочарованных зрителей…

Несмотря на шквал критики и негодования в его адрес, Ефремов так и не извинился перед самарцами. Более того, через какое-то время он их вспомнил и еще раз оскорбил, — вместе с поэтом Орлушей.

И вот, СМИ наконец стали забывать имя Ефремова, но он оперативно напомнил о себе. Да еще как! В интервью видеоблогеру Юрию Дудю озвучил гениальную по его мнению идею, — отдать Крымский мост Украине. Чтобы помириться.

И мост, как считает Ефремов, — это только начало. Также ближайшие 10 или 15 лет России следует бесплатно поставлять газ Украине… Чтобы Незалежная могла «подняться». Тогда, уверен актер, соседи простят нам Крым. Ну или не простят…

К слову, Ефремова вряд ли назовешь человеком, который увлекается политикой. Судя по его высказываниям за последние годы, от всего этого актер старается держаться подальше. Вроде как он — человек искусства. Ну или что-то между…

К примеру, скандал 2016 года с участием украинской студии «Квартал 95»: комики выступали в Юрмале, где один из участников коллектива — Владимир Зеленский — пародируя президента Петра Порошенко, изобразил его грустным попрошайкой и сравнил Украину с «актрисой из немецких фильмов для взрослых». Разумеется, на юмористов тут же набросились чиновники и депутаты, а коллеги по цеху попытались защитить смельчаков, — мол, это «такое творчество».

Так, все тот же поэт Орлуша написал по теме стих, а Михаил Ефремов присоединился к ироничным строкам, передавая привет «Кварталу».

В 2013 году Михаил Ефремов в очередной раз не сдержался и высказался, — назвал российский народ «мерзкой гнидой».

— Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида…

А на днях, в интервью он объяснил эти слова. Мол, реагируя на те или иные политические события, россияне очень похожи на детей в период полового созревания: с их «завистливостью, крикливостью и истеризмом».

Что касается крикливости — Ефремов, судя по его биографии, в этом большой специалист. Так, в 2016 году, во время банкета по случаю открытия 27 фестиваля «Кинотавр» в Сочи, пьяный Михаил Олегович в халате спустился в бар отеля и устроил там дебош: приставал к официантам, целовал незнакомцев, танцевал, кричал…

На самом деле, скандалов с участием Михаила Ефремова так много, что поверить во все крайне сложно. В списке и погром в ресторане, когда актер швырялся стульями, и несколько пьяных драк на все том же «Кинотавре» (удивительно, что организаторы до сих пор не внесли артиста в «черный» список).

Говорят еще, Ефремова когда-то выгнал из МХАТа собственный отец — Олег Ефремов — опять же за драку. Позднее сам Михаил благородно признался, что «отметелил директора театра, который разворовывал средства».

А еще — потасовка с родным сыном, ссора с Никитой Михалковым, драки с журналистами, прохожими… В общем, боев на счету скандалиста немало. Правда, сам актер вряд ли вспомнит их, — почти всегда, как утверждают очевидцы, главный герой был пьян… Кстати, в интервью Юрию Дудю Ефремов так и сказал:

— Я жизнерадостный пьяница…

Жизнерадостный? Очень спорно…