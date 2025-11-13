«Миссия закончится на мне»: Никита Ефремов о семейном проклятии

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 137 0

Актер откровенно рассказал о всех зависимостях, которые он смог побороть.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Никита Ефремов рассказал о проблемах со спиртным в семье

Наследник великой актерской династии Никита Ефремов рассказал о «семейном проклятии». В откровенном интервью на одном из VK-шоу 37-летний артист рассказал о тяжелом наследии, доставшемся ему вместе с фамилией: многолетней борьбе с алкогольной зависимостью, которая стала родовым проклятием для Ефремовых.

Трагедия семьи разворачивалась на глазах у всей страны: легендарный дед Олег Ефремов не смог справиться с тягой к спиртному, а отец Михаил, начав пить в школьные годы, дошел до трагического ДТП с гибелью человека.

Осознание этого груза стало для Никиты ключом к изменениям.

Переломный момент наступил в 2021 году.

«Первые шаги к этому были, когда в конце 2021 года я ушел из „Современника“ — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — поделился актер.

Это осознание стало отправной точкой преображения.

Помимо алкоголя, Ефремов победил и никотиновую зависимость, хотя вырос среди заядлых курильщиков.

Своим возрождением он считает обязанным системной работе с психологами и важности открытого диалога о проблемах, которые долгое время оставались семейным табу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что музыкальный критик и журналист Сергей Соседов стал жертвой травли

