Стала известна дата премьеры спектакля с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов выйдет на сцену со спектаклем Никиты Мизалкова 25 и 26 марта

Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые выйдет на сцену театра «Мастерская «12», художественным руководителем которого является Никита Михалков. О выходе постановки «Без свидетелей» с его участием сообщили в пресс-службе театра. Премьера состоится 25 и 26 марта.

Режиссером-постановщиком выступил Никита Михалков, авторы сценической версии пьесы советской детской писательницы, драматурга Софьи Прокофьевой — Александр Адабашьян и Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер. Главные роли у Михаила Ефремова и Анны Михалковой.

«Герои — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска», — рассказали в театре.

Билеты появятся в продаже 9 февраля. С 12:00 они будут доступны в кассе театра и в 15:00 — на официальном сайте.

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель второй машины погиб на месте. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы и штрафу, позже срок сократили на полгода. В апреле 2025-го он вышел на свободу условно-досрочно.

Ранее 5-tv.ru писал о подготовке Ефремова к возвращению на сцену.

