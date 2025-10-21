«Захотелось обнять»: Никита Ефремов вспомнил день выхода отца из СИЗО

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Актер поделился, какой была первая встреча с Михаилом Ефремовым после четырех с половиной лет разлуки.

Никита Ефремов рассказал о чувствах к отцу Михаилу Ефремову

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Никита Ефремов вспомнил день выхода отца из СИЗО

Актер Никита Ефремов признался, что их первая встреча с отцом Михаилом Ефремовым после четырех с половиной лет его тюремного заключения стала для него «очень трепетным моментом». В беседе с FAMETINE TV Никита Ефремов впервые откровенно рассказал, что испытал в день, когда его отец — актер Михаил Ефремов — освободился по УДО.

Напомним, артист был осужден за ДТП со смертельным исходом и вышел на свободу 9 апреля 2024 года.

По словам Никиты, отец сразу попросил сына не давать комментариев.

«Он мне позвонил, сказал: «Ничего про меня нигде не говори, потому что я не хочу», — вспоминает актер.

Но даже без обсуждения деталей разговор о чувствах оказался сложным.

«Ну, это тяжелый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдаленных, и мы давно не виделись. Непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы. Поэтому, мне кажется, это очень трепетный момент», — признался Никита.

Когда интервьюер спросил о первой встрече, актер честно рассказал о своих противоречивых эмоциях.

«У меня было две каких-то противоположных штуки: очень хочется его обнять и прижать, а с другой — может, и не хочется. Вот эти две противоположности… Я как будто это в моменте увидел: „О, прикольно, и такая интенция, и такая“. А если я не привяжусь ни к той, ни к этой, а просто буду с ним и посмотрю, как я давно не был, — захочу обнять, скажу: „Можно я тебя обниму?“ Ну, приятно», — поделился Ефремов.

На вопрос, обнял ли он в итоге отца, Никита ответил тепло:

«Да, захотелось обнять. Я как-то смотрел на него — он был в своем каком-то мире. Конечно, мы обнялись в начале».

При этом актер подчеркнул, что старается относиться к происходящему аккуратно — без желания создавать громкие заголовки.

«Я очень надеюсь, если ты смотришь, пап, что я сейчас ничего лишнего не говорю. Мне кажется, папа тоже не в той ситуации, когда ему хочется плодить какие-то новостные истории. Он устал. Я понимаю, что все за счет этого классно «поели», но иногда надо «диету подержать».

А вот о том, стали ли их отношения ближе после выхода Михаила Ефремова на свободу, Никита говорить не стал:

«Это внутряк. Это уже какой-то внутряк».

Точно так же он отреагировал и на уточнение о том, что до 12 лет носил фамилию матери:

«Это тоже внутряк».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
13 апр
Уединение, пост и рейд по кладбищам: как живет Михаил Ефремов на воле
3 апр
«Необязательно сидеть, чтобы потом играть заключенных»: Добровинский о рекордных гонорарах Ефремова
3 апр
«Медицинское учреждение»: адвокат Ефремова о его планах после колонии
1 апр
«У него третья стадия заболевания»: врач рассказал о здоровье Михаила Ефремова
25 мар
«Не был никогда плохим»: режиссер Кальварский о Ефремове
24 мар
«Будет востребован»: режиссер Алексей Учитель о будущем Ефремова
24 мар
«Это сложный момент» — Никита Ефремов об освобождении своего отца
24 мар
«Было бы что сказать друг другу» — Добровинский о встрече Ефремова и Пашаева
24 мар
Михаил Ефремов выходит на свободу
24 мар
Ефремов просит выпустить его по УДО по состоянию здоровья
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
В Таиланде мужчина привязал соседку к бревну и утопил
20:26
В Исландии впервые обнаружили комаров
20:08
В Китае зафиксировали первый случай заражения редким вирусом ВИЧ-2
19:41
Охранники Лувра отказались выйти на работу после кражи из музея
19:36
«Захотелось обнять»: Никита Ефремов вспомнил день выхода отца из СИЗО
19:30
В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети

Сейчас читают

Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео