«Захотелось обнять»: Никита Ефремов вспомнил день выхода отца из СИЗО

Актер поделился, какой была первая встреча с Михаилом Ефремовым после четырех с половиной лет разлуки.
Актер Никита Ефремов признался, что их первая встреча с отцом Михаилом Ефремовым после четырех с половиной лет его тюремного заключения стала для него «очень трепетным моментом». В беседе с FAMETINE TV Никита Ефремов впервые откровенно рассказал, что испытал в день, когда его отец — актер Михаил Ефремов — освободился по УДО.
Напомним, артист был осужден за ДТП со смертельным исходом и вышел на свободу 9 апреля 2024 года.
По словам Никиты, отец сразу попросил сына не давать комментариев.
«Он мне позвонил, сказал: «Ничего про меня нигде не говори, потому что я не хочу», — вспоминает актер.
Но даже без обсуждения деталей разговор о чувствах оказался сложным.
«Ну, это тяжелый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдаленных, и мы давно не виделись. Непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы. Поэтому, мне кажется, это очень трепетный момент», — признался Никита.
Когда интервьюер спросил о первой встрече, актер честно рассказал о своих противоречивых эмоциях.
«У меня было две каких-то противоположных штуки: очень хочется его обнять и прижать, а с другой — может, и не хочется. Вот эти две противоположности… Я как будто это в моменте увидел: „О, прикольно, и такая интенция, и такая“. А если я не привяжусь ни к той, ни к этой, а просто буду с ним и посмотрю, как я давно не был, — захочу обнять, скажу: „Можно я тебя обниму?“ Ну, приятно», — поделился Ефремов.
На вопрос, обнял ли он в итоге отца, Никита ответил тепло:
«Да, захотелось обнять. Я как-то смотрел на него — он был в своем каком-то мире. Конечно, мы обнялись в начале».
При этом актер подчеркнул, что старается относиться к происходящему аккуратно — без желания создавать громкие заголовки.
«Я очень надеюсь, если ты смотришь, пап, что я сейчас ничего лишнего не говорю. Мне кажется, папа тоже не в той ситуации, когда ему хочется плодить какие-то новостные истории. Он устал. Я понимаю, что все за счет этого классно «поели», но иногда надо «диету подержать».
А вот о том, стали ли их отношения ближе после выхода Михаила Ефремова на свободу, Никита говорить не стал:
«Это внутряк. Это уже какой-то внутряк».
Точно так же он отреагировал и на уточнение о том, что до 12 лет носил фамилию матери:
«Это тоже внутряк».
