Захватывающее видео, на котором сотни муравьев тащат змею, чей вес превышает их суммарную массу во много раз, набирает популярность в интернете.

На кадрах видно, как насекомые выстраиваются в цепочки, чтобы помочь друг другу с этой тяжкой ношей.

Известно, что муравей может поднять груз, масса которого в пятьдесят раз превышает его собственную. Кроме того, это трудолюбивое насекомое может тащить по земле предметы в тридцать раз тяжелее, чем оно само. Если же муравьи объединяют свои усилия, то они способны перемещать еще более громоздкие грузы. Например, для того, чтобы транспортировать человеческое тело, понадобится команда из десяти миллионов муравьев.

Выстраиваясь в цепочки, муравьи также способны создавать живые мосты через реки и ручьи. Такая конструкция получается довольно прочной: она может выдержать до нескольких килограмм.

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