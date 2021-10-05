Дата 5 октября установлена ЮНЕСКО. В некоторых постсоветских странах — Белоруссии, Казахстане, Латвии и на Украине — День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

День учителя — выходной в России или нет?

К сожалению многих учителей, которые вместо картинок, стихов и песен предпочли бы день отдыха, 5 октября не является выходным в России. Это обычный рабочий день, хотя и отмечаемый в каждой школе.

Иногда по решению руководства этот день делают «коротким», однако это не выходной. По крайней мере, в России. А, например, в Узбекистане День учителя является выходным, впрочем, и отмечается он 1 октября.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как проходит День учителя

В этот день, как правило, ученики и их родители готовят праздничный концерт. Заранее составляется сценарий, по которому будут проходить торжественное мероприятие. Дети учат стихи и песни, готовят картинки для праздничной стенгазеты, заранее создают рисунки, которые вручают учителям. Некоторые берут сценарий для Дня учителя в готовых сборниках, а самые активные родительские комитеты самостоятельно разрабатывают такие сценарии. Песен и стихов, посвященным учителям, также создано достаточно много. Нередко 5 октября в школах назначается днем самоуправления.

РИА Новости / Алексей Мальгавко

Почему День учителя отмечается 5 октября

Именно в этот день, 5 октября 1966 в Париже состоялась межправительственная конференция о статусе учителей. Тогда же был подписан важнейший документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Подписали его ЮНЕСКО и Международная организация труда.

Учрежден этот праздник был в 1994 году, тогда же в России впервые отмечали День учителя в этот день. Однако праздник, посвященный профессии педагога, существовал в СССР задолго до того. Дата у него была «плавающая» — первое воскресенье октября, соответственно, выпадал День учителя всегда на выходной и отмечался иначе.

Впрочем, не во всем мире празднование Дня учителя выпадает на 5 октября.

В Албании, например, он совпадает с Международным женским днем и празднуется 8 марта. В Аргентине он отмечается 11 сентября, в день гибели выдающегося педагога и модернизатора страны Доминго Фаустино Сармьенто. В Китае — 28 сентября, в день рождения выдающегося мыслителя Конфуция.

Владимир Песня / РИА Новости

Роль учителя в формировании общества

Педагог не просто прививает детям базовые знания, которыми они будут пользоваться всю жизнь — он воспитывает их, наравне с семьей формируя будущую личность. Школа играет огромную роль в жизни ребенка, и хороший учитель способен повлиять на будущее ученика, не только подарить ему любовь к своему предмету, но и дать представление о том, какую дорогу в жизни лучше выбрать школьнику. Захочет ребенок пойти в колледж или профессионально-техническое училищ после девяти классов, выберет дорогу физика, историка, биолога — все это во многом зависит от того, какие учителя воспитывают его в средней школе.

Песни и стихи советских классиков, посвященные учителям, актуальны и сегодня и до сих пор часто звучат на концертах, которые звучат на школьных концертах в День учителя.