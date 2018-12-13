31 января — День ювелира в России

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День ювелира — молодой праздник. Его начали отмечать лишь с 2008-го, однако самому ремеслу уже несколько тысяч лет, и все еще оно не теряет своей актуальности.

Фото: Пятый канал/ Ания Батаева

История

Впервые о создании профессионального праздника заговорили в 2002-м, на международном фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. Шесть лет спустя на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте организаторы приняли решение о подаче заявки об учреждении праздника. Дату — 31 января — выбрали как Международный день ювелира в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Также с 2010-го в Республике Саха якутские ювелиры отмечают свой профессиональный праздник 23 октября — в 2010-м соответствующий указ издал президент Якутии.

Родина же ювелирного искусства — Древняя Греция. Именно здесь впервые в истории человечества появились украшения из драгоценных металлов с самоцветами, а также была впервые проведена резьба по камню. Греки использовали в своих работах жемчуг и янтарь. Мелким жемчугом расшивали верхнюю одежду.

Украшения с древности демонстрируют статус их владельцев. Так, еще во времена, когда люди носили ожерелья из ракушек и зубов убитых животных, вождя племени можно было вычислить по самому «богатому» убранству.

Ювелирное дело в России

В России ювелирное дело зародилось в 9-12 веках. Это было сопряжено с зарождением Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества. На Руси драгоценные камни считались символом верховной власти. Особенно они ценись, когда мастера обрамляли их в золотые и серебряные оправы.

В царские кладовые везли самоцветы со всего мира. Только в середине 17 века началась добыча русских самоцветов. На Урале были открыты месторождения малахита, в Сибири — залежи агатов сердоликов и яшмы. Русские ювелиры в то время очень любили сочетать в одном изделии яркие сапфиры и бриллианты. В 18 веке знать охватила любовь к бриллиантам. Уральские самоцветы при Петре I приобрели всемирную известность. В середине 19 века в России начали добывать алмазы, изумруды, топазы, рубины.

«Ювелир королей, король ювелиров»

Иногда ювелиры меняли вкус целой эпохи. Таким был Карл Фаберже, унаследовавший ювелирное дело от отца, но решивший идти своим путем. 26-летний Фаберже отслеживал модные тенденции и лично отбирал для себя мастеров. В первую очередь его интересовал модерн.

Карл Фаберже за работой. Фото: globallookpress.com

Изящные работы Фаберже в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве привлекли внимание монарших особ — императора Александра III и его супругу Марию Федоровну. Постепенно о таланте выходца из семьи обрусевших немцев с французскими корнями узнал весь мир. Его модный дом поставлял изделия почти всем королевским домам Европы, Азии и Африки. При этом Фаберже был новатором, за что его стали называть «Русским королем ювелиров. Русским ювелиром королей». При этом Фаберже часто говорил: «Если вся ценность дорогих вещей заключается всего лишь во множестве бриллиантов или жемчуга, то они меня мало интересуют».

В своих работах он использовал не только драгоценные металлы и самоцветы, но даже сталь и олово. Благодаря Фаберже в моду вошли броши из карельской березы, в которые он вкраплял бриллианты. Помимо ювелирного таланта Фаберже обладал еще и, как сказали бы сегодня, способностями топ-менеджера. При изготовлении своих украшений ювелир рассчитывал на любой кошелек, что, разумеется, и сделало его крайне популярным.

Поверья и легенды, связанные с ювелирами

Согласно православным традициям, покровителями кузнецов и ювелиров считаются святые Косьма и Дамиан. В их честь праздник отмечается два раза в год — 14 июля и 14 ноября по новому стилю. Эти дни называются кузьминками.

В католической церкви есть легенда о Дунстане, святом покровителе кузнецов и ювелиров. Как-то в его кузнице появился дьявол и потребовал подковать его копыта. Дунстан узнал его и стал подковывать так сильно, что дьявол от боли запросил пощады. Кузнец отпустил его лишь после того, как нечисть пообещала, что никогда более не посетит место, где есть подкова — именно поэтому этот предмет и вешают на входе в дом. День памяти святого Дунстана приходится на 19 мая.

Как создаются ювелирные украшения?

Кто придумывает дизайн украшений, а главное, как потом проект превращается в произведение искусства? Фотограф Пятого канала побывала в мастерской имени Штиглица. Там супруги — кузнец и ювелир Атилла и Мария Балтаевы — в интервью Пятому каналу рассказали, как у них изготавливаются ювелирные украшения.

Видео: Кристина Логвиненко, Ания Батаева для Пятого канала

Ювелир продемонстрировала, как готовит свои проекты с момента создания эскиза и до отливания формы. Большинство украшений делается за одну-две недели. На более сложные могут уйти месяцы.

31 января — День ювелира в России

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

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Фотограф: Ания Батаева

Для начала предупреждаем, не пытайтесь повторить увиденное дома, если у вас нашлась газовая горелка. Без опыта этот эксперимент может закончится очень плохо.

Главная героиня нашей истории — выпускница академии имени Штиглица Мария Балтаева. Она своими руками изготавливает украшения из серебра.

Чтобы расплавить серебро, необходимо подготовить тигль — маленькую плавильную чашку. Далее положить в него металлический лом. Этот лом для плавки называется шихтой.

Шихта нагревается бензиновой горелкой и становится жидкой при температура 889 градусов по Цельсию.

Мастер бросает в расплавленный металл буру (порошок белого цвета, который помогает металлу стать жидким и текучим). Примеси образуют пленку — шлак, который счищают деревянной палочкой.

Металл отливают в специальную форму. Ее называют изложницей. И ее тоже прогревают горелкой, чтобы металл хорошо освоился внутри. Процесс переливания должен быть быстрым, потому что серебро густеет за секунды.

Практически сразу после отлива форму можно вскрывать, забирать слиток серебра. Работу можно поручить мужчине.

Из слитка уже можно отливать украшения определенной формы — он без примеси. Или же вытянуть его в проволоку — в зависимости от толщины и длины пятисантиметровый столбик можно растянуть на несколько метров.

Столбик серебра прокатывают через вальцы, чтобы металл стал проволокой. При растягивании брусок также отжигают газовой горелкой, чтобы восстановить кристаллическую структуру сплава и увеличить его пластичность. После — отмачивают в растворе лимонной кислоты.

Проволока используется для швенз (основ) у сережек, цепочек, ободков, браслетов, колец и многого другого. На этом фото Мария продевает только что раскатанную проволоку в эмалевый кулон, так же изготовленный ею.

А эти украшения отливают сразу в предварительно заготовленную форму из воска. «Один из самых необычных заказов — перстень с головой Давида. Мне очень хотелось сделать интересно и близко к оригиналу — мраморной статуи работы Микеланджело», — вспоминает Мария.

Это эскизы будущих украшений. От рисунка до появления изделия проходит около недели. Но на сложные работы нужно полтора месяца. Перед изготовлением, к примеру, диадемы мастер изучает литературу, ходит по музеям и анализирует головные уборы народов того времени. Чтобы было оригинально.

Такие украшения в стиле скифского золота носили волжские булгары. Диадема принцессы Солнца символизирует мировоззрение чувашского народа и показывает зарождение жизни на Земле. Треугольная композиция означает рассвет и закат солнца. Центральная часть диадемы — древо жизни, символ мужского начала.

Это рабочее место. Именно здесь в голову мастеру приходит большинство идей. Здесь же она дорабатывает уже отлитые украшения.

Мария признается, чаще всего люди все же обращаются к ней, чтобы расширить или сузить кольца. И это она может — украшения пилятся, а после разрыв паяется уже по новому размеру.

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