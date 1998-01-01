В России отмечается День ракетных войск стратегического назначения

Солдаты и офицеры ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сегодня отмечают профессиональный праздник. Их поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он назвал РВСН гарантом национальной безопасности страны и особенно поблагодарил ветеранов, которые передают молодому поколению бесценный опыт. Шойгу отметил высокий уровень подготовки российских ракетчиков, который наряду с современным вооружением позволяет личному составу решать задачи ядерного сдерживания.

Тем временем, в РВСН до конца года ожидают поступления около сотни новых образцов вооружения. В частности — ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард».