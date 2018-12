Американская газета вышла с заголовком об «отверстиях Джулии Робертс»

Статья в газета Post-Journal о Джулии Робертс приобрела вирусную популярность среди пользователей Twitter из-за опечатки в заголовке.

— Джулия Робертс считает, что ее жизнь и отверстия с годами становятся только лучше (Julia Roberts finds life and her holes get better with age)— гласит название статьи.

Twitter @eadavisus

Все дело в том, что автор материала неправильно написал слово роль (role). Опечатка в одну букву (hole) придала заголовку неожиданный смысл.

— Трудно поверить, что в нашей местной газете такой заголовок. Джулия Робертс будет рада узнать, что ее отверстия с годами только хорошеют , — написала местная жительница в Twitter и приложила фотографию газеты.

Женщина отметила, что издание не стало изымать тираж, а опубликовала едва заметное исправление.

