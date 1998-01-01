Россияне смогут оформлять загранпаспорта с помощью криптокабин

Уже с 1 января россиян ждет ряд нововведений. В следующем году упростится процедура получения биометрического загранпаспорта. Об этом «Известиям» рассказали в руководстве МВД. В 2019-м в многофункциональных центрах установят криптокабины. Этот не имеющий аналогов в мире программно-аппаратный комплекс был разработан госкорпорацией «Ростех».

В такой кабине посетитель сможет сфотографироваться, сделать отпечатки пальцев и подать необходимые документы. Уходит на это всего лишь три минуты. Правда, сроки изготовления выездного документа останутся прежними, из-за того, что загранпаспорта старого образца также продолжат оформлять.

Ранее Пятый канал сообщал о новых законопроектах, которые изменят жизни россиян.