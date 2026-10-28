Россия предоставила консульский доступ к задержанному японскому журналисту

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Корреспондента арестовали ранее за сбор данных об оборонных ресурсах РФ.

Что с задержанным японским журналистом-шпионом

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия предоставила консульский доступ к задержанному японскому корреспонденту бюро газеты «Хоккайдо Симбун». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

На Сахалине по подозрению в шпионаже задержали журналиста японской газеты «Хоккайдо Симбун», аккредитованного при Министерстве иностранных дел (МИД) России. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Японец работал в Южно-Сахалинске, собирая информацию, которая касалась обороноспособности России. По версии силовиков, эти данные могли быть использованы против национальной безопасности нашей страны.

Позже выяснилось, что журналист изучал темы Курильских островов и японской оккупации Южного Сахалина.

Эту ситуацию позднее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова — она подчеркнула, что попытки Токио использовать журналистов в информационных диверсиях вызывают жалость. Она также напомнила, что после начала спецоперации японские власти поддержали антироссийский курс ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

14:11
«Мне туда нельзя»: Константин Цзю объяснил, почему не ездит на метро
14:06
«Кольцо есть»: Илья Мительман сделал предложение мисс БРИКС Алексеевой
14:00
Собянин поручил продолжить развитие программы комплексной диагностики здоровья
13:51
Россия близка к соглашениям о свободной торговле со странами Африки
13:49
На западе Москвы благоустроили парк и дворы в нескольких районах
13:40
«Фото на дверной глазок»: Слуцкого и Аршавина высмеяли за снимки на «Золотом мяче»

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Долина устала терпеть насмешки: певица намерена судиться из-за мемов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео