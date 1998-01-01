В Виндзорском замке уже придумывают обидные прозвища Меган Маркл

Меган Маркл продолжает злить королевскую семью и удивлять поклонников — на этот раз она облачилась в длинное вечернее платье с обнаженным плечом и откровенным вырезом, показывающем ноги. В таком виде она явилась на церемонию вручения наград British Fashion Awards.

Откровенный наряд вызвал раздражение среди ее новоявленных монарших родственников, пишет The Daily Mail. В частности, он возмутил супругу принца Чарльза Камиллу, которая, по данным источника издания в королевской семье, даже хочет прогнать со «двора».

Кроме того, дворцовые служащие, уставшие от поведения 37-летней бывшей актрисы, не соответствующего ее статусу, придумали ей прозвище «ураган Меган» и «сложная герцогиня».

Другие прозвали американку и ее супруга принца Гарри «Моникой» и «Чендлером» по аналогии с персонажами популярного сериала «Друзья», отношения которых зеркальны: своенравная Меган пытается подчинить себе доброжелательного и слабого принца Гарри.

Ранее Пятый канал сообщал о непонятном поведении Меган Маркл на церемонии British Fashion Awards.