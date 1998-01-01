«Об этом не идет никаких разговоров» — Песков про объединение РФ и Белоруссии

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Пресс-секретарь Президента России пояснил, что две страны развивают стратегическое партнерство, но объединение не планируется.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Дмитрий Песков рассказал, что создание единого государства России и Белоруссии сейчас не обсуждается. Также пресс-секретарь Президента России в своем разговоре с журналистами подчеркнул, что Белоруссия — стратегический партнер России.

— Россия и Белоруссия — это два государства, которые имеют союзное государство. Белоруссия является нашим братским, самым ближним партнером, стратегическим и союзным, — пояснил Песков.

Относительно расширения интеграции двух стран пресс-секретарь отметил, что все возможности дальнейшего усиления сотрудничества прописаны в правовой базе союзного государства.

Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ) существует с апреля 1996 года — именно тогда Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали соответствующие договоры. СГРБ не стало государством в полном смысле — обе страны сохранили суверенитет. Сейчас Союзное государство рассматривается как база для интеграции экономики, культуры и таможенной системы РФ и РБ.

Ранее Пятый канал рассказывал про ответ Владимира Путина на вопрос Лукашенко о газе.

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