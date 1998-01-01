Обрушившаяся в понедельник, 17 декабря, крыша производственного здания в подмосковном Дзержинском унесла жизни троих человек. В настоящее время посково-спасательные работы на месте происшествия полностью завершены.

Погибли три человека. Еще 14 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу вертолетом санавиации.

— Мне повезло больше других. Рухнула крыша. Я выбрался еле-еле. Хорошо, что было откуда выбраться: осталась щель, — рассказал «360» один из выживших рабочих Роман Климанов.

Мужчина добавил, что при обрушении погиб его коллега, у которого остались жена и двое детей. Ранее Пятый канал публиковал список погибших и пострадавших в этой трагедии.

Выжить в данной ситуации оказалось действительно чудом. На кадрах видеонаблюдения, которые запечатлели момент трагедии, видно, что бетонные блоки начали падать прямо на головы рабочим.