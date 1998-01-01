В Роснедрах рассказали насколько лет в России хватит нефти

, 16:08 238

Резервы углеводородов в РФ не только соответствуют мировому уровню. но и превышают его.

Фото: www.globallookpress.com

Глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев рассказал, насколько Россия обеспечена «черным золотом». По его мнению, эти данные постоянно меняются, одна из причин — усовершенствование технологий. Об этом Киселев сообщил в интервью телеканалу НТВ.

По словам главы Роснедр, при уровне добычи нефти, соответствующему современному, Россия обеспечена углеводородами на ближайшие четверть века.

 — Запасов нефти на текущий момент у нас достаточно на 23–25 лет по текущим уровням добычи. Но при этом каждый год мы обеспечиваем простое воспроизводство запасов. Таким образом, эта планка постоянно отодвигается. Это соответствует общемировым уровням, даже превышает их, — отметил Киселев.

По словам чиновника, очень многое в оценке запасов зависти от уровня развития технологий.

— На сегодняшний, день по разным оценкам, трудноизвлекаемые запасы нефти в Российской Федерации составляют от 50% до 60%. И эта категория будет всегда меняться. На самом деле она определяется технологиями. То, что на сегодняшний день мы имеем в железе, в технологическом, методологическом обеспечении, завтра может обеспечить перевод этих 60% на 100% в нормальные, извлекаемые запасы, — рассказал глава агентства.

В 2017 году прирост запасов углеводородов в России составил: нефти — 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что страны ОПЕК с партнерами приняли решение о сокращении добычи нефти.

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