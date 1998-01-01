В Роснедрах рассказали насколько лет в России хватит нефти

Глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев рассказал, насколько Россия обеспечена «черным золотом». По его мнению, эти данные постоянно меняются, одна из причин — усовершенствование технологий. Об этом Киселев сообщил в интервью телеканалу НТВ.
По словам главы Роснедр, при уровне добычи нефти, соответствующему современному, Россия обеспечена углеводородами на ближайшие четверть века.
По словам чиновника, очень многое в оценке запасов зависти от уровня развития технологий.
В 2017 году прирост запасов углеводородов в России составил: нефти — 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что страны ОПЕК с партнерами приняли решение о сокращении добычи нефти.