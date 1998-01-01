Удивительное новогоднее шоу «Небылица» покажут в Петербурге

Представление на основе русских сказок, главные роли в котором, сыграют звезды цирка — четвероногие артисты: собаки, лошади, морские львы. И самое приятное — сказочной обещают сделать и стоимость билетов.

Эти морские львы на сцене петербургской «Сибур-Арены» превратятся в сказочных персонажей. Животные к слову и так из «Красной книги», но это все же не остросоциальная ирония постановщиков, а их кредо — шоу на сколько фантазийное на столько и уникальное. Все в живую, никаких эффектов. Небылица какая-то, скажете вы. Верно. Но только в названии.

— Мы постарались, по крайней мере, сделать так, чтобы зритель погрузился в атмосферу, как он погружается при просмотре кинофильма, — рассказала заслуженная артистка РФ Елена Петрикова.

Руководит крупнейшим шоу Большого московского цирка только с виду совсем небольшой режиссер. На деле — заслуженный и именитый. Лауреат всевозможных премий в том числе всемирных фестивалей Елена Петрикова признается — «Небылица» — небывалое для нее испытание.

Потомственная артистка манежа впервые здесь и постановщик, и сценарист, и исполнительница главной роли, а также — дрессировщик, воздушная гимнастка, мастер джигитовки и даже культуролог.

Классика отечественного циркового искусства, родной фольклор и русский эпос. Новогоднее шоу «Небылица» — сказочный блокбастер достойный отдельного места в Этнографическом музее.

К слову в главном хранилище народного наследия страны — в Российском этнографическом музее создатели «Небылицы» и представляют свою главную героиню. Баба Яга хоть и воплотила в себе всю неоднозначность поведения сказочной бабушки с тяжелой женской долей, все же, по мнению ученых, персонаж она куда более сложный и символичный. Как никак первый в отечественной культуре зомби.

В оригинальном качестве перед зрителем предстанут персонажи, на которых, казалось бы, выросли миллионы. Да, сюжет до боли знаком — Василису похищает зловредный Кощей, но испытания Ивана на пути к возлюбленной удивят любого. Каждый такой квест — цирковой номер, объясняет продюсер шоу, народный артист Эдгард Запашный. К слову, пять лет назад новогодняя сказка знаменитых братьев уже выстрелила в столице, причем с таким успехом, что в этом году ее решили возродить.

Но «Небылица» — никакой не ремейк, а полностью переработанное произведение, где большинство новых ролей сыграны четвероногими артистами. От собак и лошадей до морских львов. Животным помогают гимнасты, эквилибристы, клоуны и акробаты. Цирковой «Властелин колец», русские народные сказки в цирковой обработке — лучший новогодний подарок, обещают организаторы.