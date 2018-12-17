Стас Михайлов и Сергей Жуков записали трек про семейные ценности

, 21:43 Видео 203

Композиция растрогала поклонников до глубины души.

Фото: www.globallookpress.com

Сергей Жуков в Instagram анонсировал новый совместный трек «Наши дети». Партнером по дуэту стал другой известный певец, Стас Михайлов. Видео состоит из семейных фотографий двух певцов. Выбор сделан не случайно, так как трек рассказывает о семейных ценностях и взрослении детей.

 
 
 
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Наши родные, любимые, да-да, это тот самый Мега-дуэт, о котором вы так часто спрашиваете в комментариях. ⠀ Сергей Жуков и Стас Михайлов @stas_mihailoff — «Наши дети». Это та самая песня, которую просто нельзя держать в себе, ведь так важно прочувствовать, осознать и принять чёткую истину — детство, увы, не вернуть. У каждого своя история, и именно об этих уникальных историях наша новая песня. ⠀ Многие из вас очень трепетно следят за нашей семьей, и в комментариях вы часто замечаете даже самые едва заметные изменения: как Мирошка пытается побороть злосчастные английские «c» и «k», как быстро растут Ника и Энджел, это очень приятно, ведь на примере наших со Стасом семей и историй мы хотели показать ту самую безусловную и бесконечную любовь к нашим деткам. Пусть в ваш дом приходит добро и счастье с нашей новой песней! Семьи Жуковых и Михайловых! Ссылка в описании… ⠀ #РукиВверх #сергейжуков #стасмихайлов #НашиДети

Публикация от  Сергей Жуков (@sezhukov)

Подписчики Жукова не смогли сдержать эмоций.

— Когда два дня назад слушал не полную версию, хотел плакать, но держался. А когда пол часа назад за рулем, послушал полную версию и когда ребенок говорит «пАпаа», тут сразу килограмм слез потерял.

— Не смогла сдержать слез, у нас тоже растет мальчуган, скоро ему будет полтора года, подумать только, как время бежит, бежит не останавливается.

— Боже, какой голос у Сергея!!! Это вся моя юность, молодость и вся жизнь!

Ранее Пятый канал публиковал видеообращение Сергея Жукова прямо из больницы.

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