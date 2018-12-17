Стас Михайлов и Сергей Жуков записали трек про семейные ценности

Сергей Жуков в Instagram анонсировал новый совместный трек «Наши дети». Партнером по дуэту стал другой известный певец, Стас Михайлов. Видео состоит из семейных фотографий двух певцов. Выбор сделан не случайно, так как трек рассказывает о семейных ценностях и взрослении детей.

Подписчики Жукова не смогли сдержать эмоций.

— Когда два дня назад слушал не полную версию, хотел плакать, но держался. А когда пол часа назад за рулем, послушал полную версию и когда ребенок говорит «пАпаа», тут сразу килограмм слез потерял.

— Не смогла сдержать слез, у нас тоже растет мальчуган, скоро ему будет полтора года, подумать только, как время бежит, бежит не останавливается.

— Боже, какой голос у Сергея!!! Это вся моя юность, молодость и вся жизнь!

Ранее Пятый канал публиковал видеообращение Сергея Жукова прямо из больницы.