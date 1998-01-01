США продолжают снабжать Украину оружием

Вашингтон вновь готовится поставить Киеву вооружения. Как заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, это будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

— У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование, — цитирует ТАСС американского чиновника.

Весной Пентагон объявил, что Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов, включая пусковые установки и противотанковые управляемые ракеты к ним. Ранее Волкер заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

В будущем финансовом году Вашингтон заложил 250 миллионов долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера — это на 50 миллионов долларов больше, чем в текущем году.

Ранее Пятый канал рассказывал, как украинский президент Петр Порошенко раздобыл для ВМФ Украины два списанных американских катера.