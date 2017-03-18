Моника Беллуччи назвала имя своего нового возлюбленного

, 6:00 Фото 213

54-летняя актриса рассказала, с кем уже четыре месяца строит романтические отношения.

Фото: Instagram @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса Моника Беллуччи раскрыла публике личность своего нового возлюбленного. О новом романе звезда рассказала в августе 2018 года.

В течение пяти лет после развода с актером Винсаном Касселем женщина не распространялась о своей личной жизни. Однако в конце лета 2018 года призналась, что снова влюблена. Четыре месяца спустя после этого заявления наконец-то стало известно, кто завладел сердцем легендарной актрисы.

 
 
 
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Au four et au moulin…#soloshow #africa #artparisartfair #grandpalais #martineboulart #lefondcultureldelermitage #guillaumepiens @marinadavidpr

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Избранником Беллуччи стал французский художник Николас Лефевр. С новым возлюбленным у артистки серьезная разница в возрасте — Николас младше своей пассии на 18 лет, сейчас ему 36. Однако это нисколько не мешает паре наслаждаться жизнью и обществом друг друга — об их отношениях стало известно после того, как папарацци засняли Монику и Николаса во время поцелуя на публике.

Ранее Пятый канал сообщал еще об одном романе, приданном огласке: победитель шоу «Замуж за Бузову» Дмитрий Лебедев раскрыл имя той, кого он предпочел Ольге.

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