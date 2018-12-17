Видео: Денис Лебедев показал, на кого променял Ольгу Бузову

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Фото и видео с новой пассией участник проекта «Замуж за Бузову» опубликовал в Instagram.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @allalagutina

Тема:
Ольга Бузова 322

Денис Лебедев, выигравший битву за сердце Ольги Бузовой, оказался на редкость ветреным мужчиной. Не прошло и полугода, как молодой человек публично заявил о новых отношениях. Совместное фото со своей пассией Лебедев опубликовал в Instagram.

— А вы верите в любовь с первого взгляда? Моя Аллочка— написал Денис под снимком. К записи суздальский сыровар также прикрепил активную ссылку на аккаунт девушки.

Как оказалось, роман Лебедев закрутил с Аллой Лагутиной — автором книг «Московские джунгли» и «Мисс страна. Чудовище и Красавица». Писательница тоже выложила в Instagram совместное фото с возлюбленным.

Денис Лебедев и Алла ЛагутинаДенис Лебедев и Алла Лагутина. Instagram @allalagutina

К слову, спустя 4 часа после публикации совместных с Денисом Лебедевым фотографий и видео Алла Лагутина закрыла свой аккаунт в социальной сети.

Ранее Пятый канал уже сообщал о возможном новом романе Дмитрия Лебедева — молодой человек выкладывал в социальной сети загадочное фото.

Тема:
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