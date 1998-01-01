Видео: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 17 декабря обстановка накалилась до предела. Объединенные нации приняли резолюцию по проблеме милитаризации Крыма, Азовского и Черного морей. Документ вынесла на рассмотрение Украина. По словам ее представителя, Россия разместила на полуострове слишком много войск.

Резолюция прямо обвиняет нашу страну в инциденте в Керченском проливе, но никакого тщательного расследования большинство государств почему-то проводить не хотят. Документ приняли простым большинством, но показательно, что 72 государства при голосовании воздержались. Именно на это обратил особое внимание заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Сколько бы ни принимали лживых резолюций вместе с вашими западными спонсорами и тем, кто боится им перечить, это не изменит ничего ни в Крыму, ни вокруг него. Ключ к решению всех региональных проблем лежит в Киеве, а еще точнее — в Вашингтоне, откуда Киевом управляют, — заявил первый заместитель Постоянного представителя России при ООН и Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский также обратил внимание, что Украина вообще засекретила какие-либо данные об инциденте 25-го ноября, когда три ее корабля нарушили водные рубежи России. По словам дипломата, украинские военные создали угрозу более чем для 150-ти торговых судов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ВСУ устроили провокацию в Керченском проливе вблизи 150 гражданских судов.