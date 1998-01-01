ВСУ устроили провокацию в Керченском проливе вблизи 150 гражданских судов

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О том, что рядом с территорией, на которой встали незаконно пересекшие границу корабли, были гражданские суда, рассказал зампред России в ООН Дмитрий Полянский.

Фото: Пятый канал, www.globallookpress.com, RT

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 163

В момент провокации в Керченском проливе, которую 25 ноября устроили ВСУ, в непосредственной близости от военных кораблей находилось более 150 гражданских судов. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Информация была озвучена в ходе заседания Генассамблеи ООН, на котором рассматривался проект украинской резолюции. Представители Незалежной представили документ, в котором заявили об излюбленной фантазии — российской агрессии на территории Крыма.

— Эти корабли не реагировали на законные требования служб охраны границы, совершали опасные маневры и создавали угрозу для нормальной навигации. Для справки — в этот момент в прилегающей акватории находилось 166 гражданских судов. Наши ребята проявили высокий профессионализм, благодаря которому удалось избежать жертв, — сообщил Полянский.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в МИД РФ опасаются катастрофических последствий «авантюры» Порошенко.

Тема:
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