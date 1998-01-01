У властей украинского города не получается снести последний памятник Ленину

Власти украинского Николаева не могут решить вопрос со сносом последнего памятника Владимиру Ленину, установленном в городе. Об этом сообщает местный портал 0512.

Как поясняют журналисты, дело в том, что монумент находится на частной земле, владелец которой отказывается снести памятник.

— Обнаружили памятник Ленину, и все пишут предписания по его демонтажу. Но мы зашли в тупик, потому что собственник заявляет, что это его частная территория, и не хочет его сносить, — цитирует портал главу Заводской районной администрации Виктора Дмитрука.

С 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Согласно нему, чиновники должны переименовать города и улицы, которые до этого были названы в честь советских государственных деятелей, а также снести памятники.

Ранее Пятый канал сообщал, что вместо памятника Ленину в украинском селе Марковка установили фигуру Чиполлино.