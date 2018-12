В немецком ФК «Байер» перепутали Краснодар с Красноярском

Немецкий футбольный клуб «Байер», которому предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», неудачно пошутил над сибирским климатом, с которым футболистам якобы придется столкнуться в России.

— То чувство, когда понимаешь, что будешь играть в России в феврале… — говорится в шутливом сообщении.

When you realize you’re playing in Russia in February… #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp

«Фармацевты» из города Леверкузен опубликовали в Twitter мерзнущего героя «Игры престолов» Джона Сноу. В комментарии пожаловал представитель красноярского футбольного клуба «Енисей», который и указал немцам, что Краснодар находится южнее Леверкузена, а для зимы на Кубани не характерны сибирские морозы и обилие снега.

— Ребята, Красноярск и Краснодар — это разные города! — отметили сибиряки на английском языке.

Позже немцы поняли, что погорячились и предположили, что февральский выезд в Россию не будет таким страшным.

They’re actually further south than we are in Leverkusen. Maybe it won’t be so bad 😅