В немецком ФК «Байер» перепутали Краснодар с Красноярском

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В ситуацию даже вмешался еще один российский футбольный клуб — «Енисей».

Фото: globallookpress.com

Тема:
Лига Европы 19

Немецкий футбольный клуб «Байер», которому предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», неудачно пошутил над сибирским климатом, с которым футболистам якобы придется столкнуться в России.

— То чувство, когда понимаешь, что будешь играть в России в феврале… — говорится в шутливом сообщении.

«Фармацевты» из города Леверкузен опубликовали в Twitter мерзнущего героя «Игры престолов» Джона Сноу. В комментарии пожаловал представитель красноярского футбольного клуба «Енисей», который и указал немцам, что Краснодар находится южнее Леверкузена, а для зимы на Кубани не характерны сибирские морозы и обилие снега.

— Ребята, Красноярск и Краснодар — это разные города! — отметили сибиряки на английском языке.

Позже немцы поняли, что погорячились и предположили, что февральский выезд в Россию не будет таким страшным.

Ранее Пятый канал рассказывал о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

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