«Благословите!» — Вдова Марьянова хочет вырваться из «прейсподней» и идет в бой

, 15:02 518

В соцсетях Ксения Бик написала, что «эта преисподняя» дальше продолжаться не может и что действия, которые она собирается предпринять, могут вызвать гнев не только недоброжелателей, но и сторонников.

Фото: Instagram @kseniiabik

Вдова Марьянова объявила, что идет в бой и попросила благословения у друзей

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик, попавшая в последние месяцы, как она выразилась в «преисподнюю», решила прервать молчание и объявила в своем Instagram, что «идет в бой». Она попросила у друзей благословения.

За последний год Ксении пришлось многое вынести. После смерти супруга Бик в одиночку воспитывает подрастающую дочь и отбивается от назойливой прессы.

— Я иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. За себя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю. Благословите, кто может. Если не поймете-пойму и приму. Ибо дальше эта преисподняя не может продолжаться. С нами правда — значит, с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, «этим всем» будет мало места. Но когда-то это необходимо прекратить! — приводит эмоциональный пост Ксении интернет-портал Дни.ру.

Далее Бик пишет, что ей «страшно как никогда», она дрожит как осиновый лист. А также, что действия, которые она собирается предпринять, могут вызвать гнев не только недоброжелателей, но и сторонников.

У подписчиков заявление Ксении вызвало недоумение. Некоторые предположили, что она собралась на какую-то телепередачу. Однако благословили и поделали сил и победы.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Причиной смерти медики назвали внезапно оторвавшийся тромб. Актер лечился от алкогольной зависимости в подмосковном реабилитационном центре «Феникс», когда ему стало плохо, персонал не оказал ему необходимой помощи. После проверки в отношении директора центра Оксаны Богдановой возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение в незаконном оказании медицинских услуг.

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