Путин видит угрозу мировой безопасности в выходе США из ДРСМД

Выход Америки из ДРСМД будет иметь тяжелые последствия для всего мира. Расторжение соглашения может обернуться обрушением всей архитектуры безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

— Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, — сказал российский лидер.

Президент добавил, что в ответ на действия Вашингтона Москва примет дополнительные меры по укреплению безопасности. Также он добавил, что ДРСМД может быть модернизирован. Помимо этого, Россия рассматривает возможность заключения иного соглашения в этом сфере.

Как ранее рассказывал Пятый канал, госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России ультиматум. Он заявил, что у Москвы есть два месяца, чтобы она вернулась к выполнению ДРСМД. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по соглашению. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил американским коллегам обсудить разногласия по условиям соблюдения договора, однако ответа на его запросы не последовало.