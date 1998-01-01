Во ФСИН объяснили внезапное «освобождение» футболиста Мамаева

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Ранее супруга подозреваемого — Алана Мамаева, пытавшаяся отправить мужу письмо в «Бутырку», получила ответ, что «адресат освобожден».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 173

После того, как суд продлил арест обвиняемым в хулиганстве футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, жена Мамаева — Алана — попыталась отправить ему письмо. Однако получила от системы неожиданный ответ, мол весточка не может быть вручена, так как адресат освобожден.

Сайт KP.RU пишет, что сначала журналисты тоже попытались отправить сообщение через «ФСИН-письмо» — результат оказался тот же, а потом обратились за разъяснениями в саму службу исполнения наказаний.

— Это всего лишь технический сбой. Попробуйте написать еще раз через какое-то время. Скоро все будет исправлено. То, что Павел Мамаев по-прежнему находится под стражей, совершенно очевидно. Мосгорсуд оставил решение об аресте всех фигурантов этого дела в силе, — приводит издание ответ московского управления ФСИН.

В свою очередь в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сказали, что до сегодняшнего дня с такой проблемой ни разу не сталкивались. Там предположили, что сбой может быть связан с большой нагрузкой на почту в связи с новогодними праздниками.

Ранее Пятый канал сообщал, что 18 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены останутся в СИЗО как минимум до 8 февраля 2019 года.

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