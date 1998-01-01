Совладелец крупной рыболовной компании выпал из окна на 12 этаже

ЧП произошло около 6:30 утра у одного из домов по улице Маршала Бирюзова в Москве. Тело мужчины, не подающего признаки жизни, обнаружили прохожие, они же и вызвали на место врачей. По предварительным данным, Валерий Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже.