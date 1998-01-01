ЧП произошло около 6:30 утра у одного из домов по улице Маршала Бирюзова в Москве. Тело мужчины, не подающего признаки жизни, обнаружили прохожие, они же и вызвали на место врачей. По предварительным данным, Валерий Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже.
Совладелец крупной рыболовной компании выпал из окна на 12 этаже
18 декабря, 20:38 Происшествия 1 826
Полицейские уже установили личность жертвы — это Валерий Воробьев, 72-летний совладелец рыболовецкого предприятия «Акрос».
Фото: globallookpress.com
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