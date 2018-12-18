В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме

Российский доброволец Валерий Иванов, участвовавший в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), скончался во львовской тюрьме. Об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

— Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме , — цитирует ее слова РИА Новости.

Кобцева утверждает, что Валерий Иванов погиб в карцере в результате побоев, хотя еще несколько недель назад она общалась с ним по телефону.

Она также добавила, что в 2017 году представитель Незалежной в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, выполняя требование украинского лидера Петра Порошенко, вычеркнула россиянина Иванова из списка пленных, которые подлежат обмену.

Ольга Кобцева возложила ответственность за кончину российского гражданина на Ирину Геращенко и Петра Порошенко.

По ее словам, в среду, 19 декабря, в рамках заседания участников контактной группы в Минске представители ЛНР собираются потребовать от украинской стороны передать республике тело погибшего добровольца.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о подготовке украинскими властями провокации на линии разграничения на юго-востоке страны.