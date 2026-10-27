Перерыв на чай: врач отправила роженицу домой и едва не погубила ребенка

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 31 0

Халатность обернулась экстренной операцией. А через три года ситуация повторилась.

Роженицу отправили домой со схватками: ребенок едва не умер

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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DM: врач едва не погубила ребенка, потому что роженица мешала ей пить чай

Врачи отправили домой рожающую пациентку ради перерыва на чай и едва не погубили младенца. Бывшая сценаристка Сара Клоуз столкнулась с грубой халатностью персонала во время появления на свет обоих своих детей. Об этом сообщило Daily Mail.

Первые роды у британки прошли в 2019 году после долгого лечения бесплодия. Когда у женщины начались схватки, она поехала в клинику. В медучреждении врач отказалась осматривать пациентку, заявив о том, что у нее еще не начались потуги. Она отправила роженицу домой и ушла пить чай.

Женщине велели вернуться позже, однако дома у нее отошли воды, а ребенок пошел ногами вперед. В больницу пострадавшую доставили на носилках при полном раскрытии шейки матки, после чего экстренно прооперировали.

В послеродовой палате роженицу оставили без обезболивающих и помощи на матрасе, пропитанном кровью. Молодую мать вынудили выписаться домой меньше чем через сутки.

Во время вторых родов в мае 2022 года медики игнорировали жалобы на сильную боль в области старого рубца. Младенец застрял в родовых путях, а операция откладывалась из-за нехватки свободного анестезиолога.

Хирургическое вмешательство подтвердило разрыв матки, которую врачам удалось зашить. Пережитые испытания побудили мужа женщины отказаться от идеи заводить третьего ребенка. Из-за халатности британских врачей он боится за жизнь супруги.

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