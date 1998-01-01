Звезда театра и кино Галина Волчек отмечает юбилей

Сегодня юбилей отмечает Галина Волчек. Ее имя неразрывно связано с театром «Современник», в котором уже много лет она главный режиссер — уникальный и не похожий на своих коллег-мужчин.

Первая женщина в стране, которая не побоялась руководить театром. Первая из советских режиссеров заставила Бродвей аплодировать стоя нашим артистам. У нее уникальная чутье на талант. В свои 85 Галина Борисовна не просто идет в ногу со временем, но до сих пор его опережает.

— Я всегда была неоригинальной. И всегда уезжала, убегала в свой день рождения, — признается артистка.

Галина Волчек обычно сама режиссирует свой день рождения. Но в этом году не вышло. Возвращение театра домой: на реконструированную историческую сцену пройдет и случайно, и закономерно именно в ее день. Так решил театр.

— Я настаиваю, что этот вечер называется «возвращение домой» никаких этих слов, еще юбилей какой-то. Вообще забыть! Я не верю ни в цифры. Все идут, весело маршируя, только одна Ахеджакова идет так. Я думала, а думать не надо! Надо делать! — говорит Галина Волчек.

— Хулиганить она любит. Да, спектакль Анархия, если вы видели — это такое хулиганство! Она самый крутой панк среди режиссеров в России, — считает актриса Ольга Дроздова.

А недавно в легендарную постановку «Двое на качелях» Галина Борисовна пригласила Кристину Орбакайте. Этот спектакль для режиссера Волчек когда-то стал дебютным в карьере. Поставив первый акт, Волчек боялась, что смысл будет непонятен зрителю. Тогда она вышла на улицу и нашла в толпе самое нетеатральное лицо. Человек с авоськой и апельсинами, которого Волчек выбрала на роль случайного критика, спектакль оценил.

— Как я к ней отношусь. Я ее обожаю! Галина Волчек интуитивно, по-актерски, по-режиссерски и по-женски чувствует, где реально люди за искусство, а они реально это чувствуют, а где сами себя любимых реализуют, — рассказывает Иван Охлобыстин.

Первой премьерой на обновленной сцене «Современника» будет экспериментальный спектакль по пьесе Ивана Охлобыстина. Режиссер Михаил Ефремов — сын основателя «Современника» Олега Ефремова. Спектакль для театра знаковый. В 1970 году, покинув «Современник» Олег Ефремов — наставник, мастер, оставил театр без руля.

— И так помню даже звуково, как они мне многие кричали, Галя мы тебе будем помогать. Не бойся. Вот и я не боюсь уже 46 лет, — признается юбилярша.

— Она как бы умирает в актерах. Это не значит, что не видно, как это поставлено, это просто поставлено для нас, а не для себя, — говорит Олег Басилашвили.

Галина Волчек стесняется своего фирменного хриплого голоса, а в роли «Осенний Марафон» она себе не нравится внешне. Но любят ее именно такой. Настоящей и честной.

— Да, конечно, я считаю себя счастливым человеком, я живу в доме, а я считаю это домом, где я и сама родилась, родились мои друзья. Люди, которых я никогда не забуду, которые ушли из жизни это и Олег и Игорь Кваша, и Лиля Толмачева и Нина Дорошина. Список пополняется. И молодые дают мне веру и надежду, на то, что они не продадут современник. Не предадут и не продадут, — заключила Галина Волчек.

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