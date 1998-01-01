Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в алкоголизме

Поклонники звезды российского балета Анастасии Волочковой всерьез обеспокоены ее состоянием здоровья. Люди подозревают, что танцовщица страдает алкоголизмом. На такие мысли фанатов наталкивают публикации в ее Instagram. Не раз пользователи соцсети обращали внимание на странный, похожий на нетрезвый, голос Волочковой за кадром видео в stories.

На этот раз засомневаться в адекватности балерины людей сподвиг пост, в котором Анастасия рассказала о своей домработнице, которая только-только родила. Снимок с девушкой Лолой звезда оформила странной подписью, которую в сети назвали крайне неграмотной.

Анастасия Волочкова с домработницей. instagram.com @volochkova_art

— Мои дорогие! У нас грандиозное событие! Наша Лола (хозяюшка по дому) родила вторую дочку! Причем, видимо, взяла пример с меня. «Фигаро там — Фигаро тут!» Съездила, родила и вернулась никому не сказав! Не хотела тревожить и доставлять моих беспокойств, которые я заранее предусмотрела. Теперь у нас счастливый детский сад! Лола, я тобой дорожу и восхищаюсь! — написала Волочкова.

Но вместо того, чтобы отметить хорошее отношение балерины к своей домработнице, люди стали обращать внимание на текст под снимком, утверждая, что Анастасия злоупотребляет алкоголем.

— Настя, читать противно посты твои!

— Настя, что ты там употребляешь? Что значит «доставлять моих беспокойств»? Это как вообще?

— Пипец текст, без бутылки не разобрать!

— Нужно бухать, как ты, чтобы понять, что тут написано… Русский язык уже забыла…

— Да бухала Настюха, в запое была пока Лолка рожала, вот и кажется ей, что мало времени прошло… Сон алкоголика крепок, но краток….

— Люди, она что правда много выпивает?

— Настя, много раз задавала вопрос, что вы употребляете, это уже не синька, — написали злопыхатели.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в середине декабря Анастасия Волочкова вновь взбудоражила публику своим видео. На нем балерина, раскрасневшаяся от пара, сначала разбивает лед в купели, а потом ныряет в холодную воду в одних плавках, прикрывая грудь веником для бани.