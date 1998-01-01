Гусман прокомментировал информацию о нападении его водителя на Бунтмана

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман прокомментировал информацию о якобы вооруженном нападении его водителя на заместителя главного редактора радо «Эхо Москвы» Сергея Бунтмана.

— Это какой-то бред, вот вы позвонили, мне стало смешно, вы, наверное, человек девятый, который звонит, поэтому мне уже забавно. Вы все опираетесь на мнение госпожи Скрябиной, а вы спросите господина Бунтмана, может он все перепутал вместе с ней, я вас уверяю — он вам скажет, что он перепутал, — сказал Михаил Гусман.

Ранее Лидия Скрябина, которая по информации Михаила Гусмана, является супругой Сергея Бунтмана, опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы вооруженном нападении на заместителя Алексея Венедиктова.

Лидия и Сергей были гостями на дне рождения главреда «Эха Москвы». Когда они, покинув праздник, ожидали такси, произошел инцидент. По словам Скрябиной, Бунтман неосторожно задел своей одеждой бампер припаркованного вторым рядом внедорожника (который оказался машиной Гусмана - прим.ред.), после чего из-за руля выскочил человек, грубо отпихнул Скрябину, схватил за воротник Бунтмана и приставил к его голове предмет, похожий на пистолет.

К слову, как рассказал радиостанции «Говорит Москва» сам водитель, обвиняемый в нападении, все было совсем не так. Более того, по его версии, это Бунтман попытался на него напасть.

— Такого не было. У меня нет пистолета. Он был в неадекватном состоянии, две женщины его держали. После этого он облокотился на мою машину. Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начала кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить. Я даже из машины не выходил. Я просто дверь открыл, встал на подножку и после этого сел обратно. После этого они его оттащили, он там орал на всю эту самую благим матом. Через минут 10 после этого подъехала машина, и он уехал, — рассказал он.

Ранее Пятый канал рассказывал об инциденте, который произошел в ночь на 19 декабря на ул. 1905 года в Москве.