Финал Лиги Чемпионов 2021 года может пройти в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурский стадион «Газпром Арена» примет участие в борьбе за право проведения финальной встречи Лиги чемпионов УЕФА 2021 года. Об этом в Twitter сообщил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Исполком РФС

Принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги Чемпионов 2020/2021 в Санкт-Петербурге.

Основной конкурент Мюнхен — Игорь Лебедев (@Russian1972) 19 декабря 2018 г.

По словам Лебедева, главным конкурентом в борьбе за право проведения финала самого престижного европейского футбольного турнира выступит домашний стадион футбольного клуба «Бавария» в Мюнхене.

Стадион «Газпром Арена» (до 8 декабря 2018 года арена «Санкт-Петербург») открыт 22 апреля 2017 года. Вместимость свыше 62 тысяч зрителей. Во время ЧМ-12014 по футболу число зрительских мест было увеличено до 64 468. «Газпром арена» принимала семь матчей мундиаля, проходившего в России. Заключительной игрой в рамках ЧМ-2014 стал матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Тогда на трибунах присутствовали 64 406 человек.

16 декабря 2018 года на крупнейшем футбольном стадионе Северной столицы прошел заключительный матч между сборными России и Финляндии встретившимися в рамках розыгрыша Кубка Первого канала по хоккею с шайбой, Тогда на арене присутствовало рекордное число зрителей за всю историю спортивных соревнований СССР и России — 71381 человек.

Ранее Пятый канал рассказывал об этом хоккейном матче на футбольном стадионе.