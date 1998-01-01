Финал Лиги Чемпионов 2021 года может пройти в Санкт-Петербурге

, 14:35 100

Стадион «Газпром Арена» выставлен в качестве кандидатуры на проведение финального матча самого престижного европейского футбольного турнира.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Лига Чемпионов 54

Санкт-Петербурский стадион «Газпром Арена» примет участие в борьбе за право проведения финальной встречи Лиги чемпионов УЕФА 2021 года. Об этом в Twitter сообщил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

По словам Лебедева, главным конкурентом в борьбе за право проведения финала самого престижного европейского футбольного турнира выступит домашний стадион футбольного клуба «Бавария» в Мюнхене.

Стадион «Газпром Арена» (до 8 декабря 2018 года арена «Санкт-Петербург») открыт 22 апреля 2017 года. Вместимость свыше 62 тысяч зрителей. Во время ЧМ-12014 по футболу число зрительских мест было увеличено до 64 468. «Газпром арена» принимала семь матчей мундиаля, проходившего в России. Заключительной игрой в рамках ЧМ-2014 стал матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Тогда на трибунах присутствовали 64 406 человек.

16 декабря 2018 года на крупнейшем футбольном стадионе Северной столицы прошел заключительный матч между сборными России и Финляндии встретившимися в рамках розыгрыша Кубка Первого канала по хоккею с шайбой, Тогда на арене присутствовало рекордное число зрителей за всю историю спортивных соревнований СССР и России — 71381 человек.

Ранее Пятый канал рассказывал об этом хоккейном матче на футбольном стадионе.

Тема:
Лига Чемпионов 54
12 дек
«Взятие» Мадрида: ЦСКА разгромил «Реал» со счетом 3:0 — видео
12 дек
ЦСКА дважды забил «Реалу» в первом тайме — видео
12 дек
Чалов, Обляков и Влашич выйдут с первых минут на матч с мадридским «Реалом»
27 нояб
Матч ЦСКА-Виктория Пльзень завершился поражением российской команды
27 нояб
ЦСКА обыгрывает «Викторию Пльзень» после первого тайма матча Лиги чемпионов
8 нояб
Марио Фернандес выбыл на неделю — агент
7 нояб
«ЦСКА» — «Рома». Где смотреть онлайн-трансляцию
6 нояб
Где смотреть онлайн матч «Интер» — «Барселона» 6 ноября
6 нояб
«Порту» против «Локомотива» — где смотреть игру онлайн
6 нояб
Защитник «Барселоны» Пике неудачно вышел из автобуса перед матчем Лиги Чемпионов

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

3:58
Видео: Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
3:31
Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой
3:05
Испугалась аттестации: Украинская учительница взяла детей в заложники — видео
2:47
«Добровольный эксгибиционизм» — Песков рассказал почему у Путина нет смартфона
2:26
Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году
2:04
Саша Бортич показала своего любовника
1:39
Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити
1:23
Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом
1:05
Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии
1:01
С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим
0:53
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
0:38
Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы
0:23
«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа
0:09
Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка
23:58
Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году
23:46
В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
23:35
Госдума завершает осеннюю сессию
23:18
Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать
23:03
Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез
22:47
«Не корочки ради» — Илья Авербух рассказал, почему не пошел в политику

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Отличное меню к новогоднему столу от Пятого!

31 декабря специально для своих любимых телезрителей Пятый канал подготовил потрясающую новогоднюю программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама