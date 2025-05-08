«ПСЖ» — «Интер»: определились финалисты Лиги чемпионов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Определились финалисты Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Интер»: определились финалисты Лиги чемпионов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Joaquim Ferreira

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Тема:
Лига Чемпионов

Главный матч сезона пройдет в Мюнхене 31 мая.

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» обыграли английский «Арсенал» в ответом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в среду в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. У парижан голами отметились Фабиан Руис (27-я минута) и Ашраф Хакими (72). Единственный гол лондонцев на счету Букайо Сака (76). Первая встреча команд завершилась в пользу «ПСЖ» — 1:0.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных, но он может занять место в воротах своей команды в решающей игре.

В финале парижский клуб сыграет с итальянским «Интером», который днем ранее обыграл испанскую «Барселону» со счетом 4:3.

Финал Лиги чемпионов, главного европейского турнира, пройдет 31 мая в немецком Мюнхене. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал». В минувшем сезоне испанский клуб обыграл в финале дортмундскую «Боруссию».

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В сезоне-2019/20 парижане уже доходили до решающего матча, но проиграли немецкой «Баварии». «Интер» играл в финале Лиги чемпионов шесть раз и трижды завоевывал трофей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сафонов с «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции.

Тема:
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