Определились финалисты Лиги чемпионов
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Joaquim Ferreira
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Главный матч сезона пройдет в Мюнхене 31 мая.
Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» обыграли английский «Арсенал» в ответом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча прошла в среду в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. У парижан голами отметились Фабиан Руис (27-я минута) и Ашраф Хакими (72). Единственный гол лондонцев на счету Букайо Сака (76). Первая встреча команд завершилась в пользу «ПСЖ» — 1:0.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных, но он может занять место в воротах своей команды в решающей игре.
В финале парижский клуб сыграет с итальянским «Интером», который днем ранее обыграл испанскую «Барселону» со счетом 4:3.
Финал Лиги чемпионов, главного европейского турнира, пройдет 31 мая в немецком Мюнхене. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал». В минувшем сезоне испанский клуб обыграл в финале дортмундскую «Боруссию».
«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В сезоне-2019/20 парижане уже доходили до решающего матча, но проиграли немецкой «Баварии». «Интер» играл в финале Лиги чемпионов шесть раз и трижды завоевывал трофей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сафонов с «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции.
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