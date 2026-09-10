«Я стала Марией Магдалиной»: Лариса Долина причислила себя к лику святых
Певица считает, что внесла вклад в глобальную борьбу с мошенниками.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Лариса Долина причислила себя к лику святых
Народная артистка России Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной. Такое заявление певица сделала в беседе с 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».
Отвечая на вопрос о том, почему ей пришлось пройти через такое испытание с мошенниками, Долина отметила, что сложные ситуации случаются в жизни каждого человека.
«Каждому человеку в жизни приходится какие-то испытания переносить. <…> На меня это все еще свалилось. Я, знаете, стала стала Марией Магдалиной, в которую все кидали камни. То есть я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась. Но взялись за меня», — сказала певица.
По словам Долиной, после произошедшего она изменила отношение к безопасности и заблокировала звонки с неизвестных номеров на всех своих устройствах.
«Я во всех своих гаджетах заблокировала все незнакомые номера сразу», — рассказала артистка.
Певица также заявила, что после ее истории в СМИ стало больше материалов о способах защиты от мошенников.
«Как только со мной случилась эта страшная история, сразу появились видеоролики. А почему не показать было раньше? Ведь мошенники не в этот момент появились после моего случая, они же появились раньше», — отметила Долина.
Артистка добавила, что, по ее мнению, более активное информирование людей о схемах злоумышленников могло бы помочь избежать подобных ситуаций.
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