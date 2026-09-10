В Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров временно закрыли часть пляжей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Ограничения будут действовать до устранения последствий.

В Сочи после атаки БЭК временно закрыли часть пляжей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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В Сочи временно закрыли часть пляжей после атаки украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от Маяка до Приморского временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ», — написал он в мессенджере МАКС.

Градоначальник добавил, что курортная инфраструктура получила незначительные повреждения — требуется восстановить остекление и элементы фасада. На местах работают специалисты, городской оперштаб продолжает работу круглосуточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки безэкипажных катеров в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, включая двоих детей. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, в больницах остаются четыре человека, один из которых ребенок.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей курорта не посещать пляжи и набережные при угрозе атаки БЭК и соблюдать меры предосторожности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров временно закрыли часть пляжей

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