Выдают возраст первыми: почему волосы после 40 лет требуют особого внимания

Локоны требуют другого подхода, поскольку на их состояние начинают влиять не только косметические процедуры, но и образ жизни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После 40 лет волосы становятся суше и тоньше
После 40 лет многие замечают изменения состояния волос. Они могут стать тоньше, суше, медленнее расти или потерять прежний объем. Это связано не только с уходом, но и с естественными возрастными процессами, изменением обмена веществ, стрессом, питанием и гормональными изменениями.
Сохранить густоту волос помогает комплексный подход: бережное отношение к коже головы, полноценный рацион, защита от повреждений и внимание к изменениям состояния волос. Какие привычки помогут поддерживать здоровье волос после 40 лет — в материале 5-tv.ru.
Почему после 40 лет волосы могут становиться тоньше?
С возрастом цикл роста волос постепенно меняется. Волосы могут медленнее переходить в фазу активного роста, а сами стержни становятся более хрупкими. На состояние волос также влияют:
- стресс;
- недостаток сна;
- несбалансированное питание;
- частое окрашивание и термическая укладка;
- изменения гормонального фона;
- состояние кожи головы.
Поэтому при снижении густоты важно обращать внимание не только на длину волос, но и на здоровье кожи головы.
Почему важно ухаживать за кожей головы?
Кожа головы — это основа роста волос. Если она испытывает недостаток ухода, волосы могут быстрее терять свежесть, становиться ломкими или выглядеть менее объемными. Для ежедневного ухода важно:
- регулярно очищать кожу головы от загрязнений;
- подбирать шампунь по типу кожи;
- не использовать слишком горячую воду;
- аккуратно массировать кожу во время мытья.
Массаж головы может улучшать кровообращение в поверхностных слоях кожи и помогает сделать уход более комфортным.
Как питание влияет на густоту волос?
Волосы состоят из белка — кератина, поэтому рацион должен содержать достаточное количество белковых продуктов. Для здоровья волос важны:
- яйца;
- рыба;
- мясо;
- творог и другие кисломолочные продукты;
- бобовые;
- орехи.
Также организму необходимы витамины и минералы, которые участвуют в обменных процессах. Разнообразное питание помогает получать вещества, необходимые для нормального состояния волос.
Какие продукты могут быть полезны для волос?
Для поддержания здоровья волос стоит обратить внимание на продукты, содержащие:
- железо. Оно участвует в важных процессах кроветворения. Его источники — мясо, рыба, бобовые и некоторые крупы;
- цинк. Этот минерал участвует в работе многих процессов организма. Его можно получить из орехов, семян, мяса и морепродуктов;
- омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе, орехах и некоторых растительных маслах;
- витамины группы B. Они участвуют в обмене веществ и содержатся в разных продуктах, включая крупы, яйца и мясо.
Нужно ли стричь волосы, чтобы сохранить густоту?
Стрижка не влияет на количество волосяных фолликулов и не может ускорить рост волос от корней.
Однако регулярное подравнивание помогает сохранить аккуратный вид прически и убрать секущиеся концы.
Особенно важно это для длинных волос, которые чаще подвергаются повреждениям.
Как правильно мыть волосы после 40 лет?
С возрастом волосы часто становятся суше, поэтому важно избегать слишком агрессивного ухода. Полезные привычки:
- мыть волосы по мере загрязнения;
- тщательно смывать шампунь;
- использовать кондиционер для длины;
- не тереть волосы полотенцем;
- аккуратно расчесывать после подсушивания.
При выборе средств стоит учитывать состояние кожи головы: она может быть жирной, сухой или чувствительной независимо от возраста.
Как сохранить объем волос?
Чтобы волосы выглядели гуще, важно уменьшать повреждения. Могут помочь:
- использование термозащиты перед укладкой;
- ограничение слишком частого использования утюжков и фена на высокой температуре;
- выбор мягких резинок без сильного натяжения;
- осторожное расчесывание.
Поврежденные волосы чаще ломаются, из-за чего прическа может выглядеть менее объемной.
Может ли стресс влиять на состояние волос?
Длительное эмоциональное напряжение может отражаться на общем состоянии организма, в том числе на цикле роста волос. Для поддержания здоровья полезны:
- регулярная физическая активность;
- полноценный сон;
- прогулки;
- отдых;
- привычки, которые помогают снижать уровень напряжения.
Организм лучше восстанавливается, когда получает достаточно времени для отдыха.
Какие ошибки могут привести к потере густоты?
Некоторые привычки могут ухудшать состояние волос:
- слишком частое окрашивание без восстановления;
- постоянное использование горячих приборов;
- тугие прически с сильным натяжением;
- агрессивное расчесывание;
- отказ от полноценного питания.
Уход за волосами после 40 лет должен быть направлен не только на внешний вид, но и на сохранение их структуры.
Когда стоит обратиться к специалисту?
Если волосы начали выпадать заметно сильнее обычного, появились проплешины, зуд кожи головы или резкое изменение состояния волос, стоит обратиться к специалисту.
Причины выпадения могут быть разными, поэтому важно разобраться, что именно влияет на состояние волос.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?