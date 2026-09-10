Выдают возраст первыми: почему волосы после 40 лет требуют особого внимания

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Локоны требуют другого подхода, поскольку на их состояние начинают влиять не только косметические процедуры, но и образ жизни.

Как ухаживать за волосами после 40 лет: сухость и ломкость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После 40 лет волосы становятся суше и тоньше

После 40 лет многие замечают изменения состояния волос. Они могут стать тоньше, суше, медленнее расти или потерять прежний объем. Это связано не только с уходом, но и с естественными возрастными процессами, изменением обмена веществ, стрессом, питанием и гормональными изменениями.

Сохранить густоту волос помогает комплексный подход: бережное отношение к коже головы, полноценный рацион, защита от повреждений и внимание к изменениям состояния волос. Какие привычки помогут поддерживать здоровье волос после 40 лет — в материале 5-tv.ru.

Почему после 40 лет волосы могут становиться тоньше?

С возрастом цикл роста волос постепенно меняется. Волосы могут медленнее переходить в фазу активного роста, а сами стержни становятся более хрупкими. На состояние волос также влияют:

  • стресс;
  • недостаток сна;
  • несбалансированное питание;
  • частое окрашивание и термическая укладка;
  • изменения гормонального фона;
  • состояние кожи головы.

Поэтому при снижении густоты важно обращать внимание не только на длину волос, но и на здоровье кожи головы.

Почему важно ухаживать за кожей головы?

Кожа головы — это основа роста волос. Если она испытывает недостаток ухода, волосы могут быстрее терять свежесть, становиться ломкими или выглядеть менее объемными. Для ежедневного ухода важно:

  • регулярно очищать кожу головы от загрязнений;
  • подбирать шампунь по типу кожи;
  • не использовать слишком горячую воду;
  • аккуратно массировать кожу во время мытья.

Массаж головы может улучшать кровообращение в поверхностных слоях кожи и помогает сделать уход более комфортным.

Как питание влияет на густоту волос?

Волосы состоят из белка — кератина, поэтому рацион должен содержать достаточное количество белковых продуктов. Для здоровья волос важны:

  • яйца;
  • рыба;
  • мясо;
  • творог и другие кисломолочные продукты;
  • бобовые;
  • орехи.

Также организму необходимы витамины и минералы, которые участвуют в обменных процессах. Разнообразное питание помогает получать вещества, необходимые для нормального состояния волос.

Какие продукты могут быть полезны для волос?

Для поддержания здоровья волос стоит обратить внимание на продукты, содержащие:

  • железо. Оно участвует в важных процессах кроветворения. Его источники — мясо, рыба, бобовые и некоторые крупы;
  • цинк. Этот минерал участвует в работе многих процессов организма. Его можно получить из орехов, семян, мяса и морепродуктов;
  • омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе, орехах и некоторых растительных маслах;
  • витамины группы B. Они участвуют в обмене веществ и содержатся в разных продуктах, включая крупы, яйца и мясо.

Нужно ли стричь волосы, чтобы сохранить густоту?

Стрижка не влияет на количество волосяных фолликулов и не может ускорить рост волос от корней.

Однако регулярное подравнивание помогает сохранить аккуратный вид прически и убрать секущиеся концы.

Особенно важно это для длинных волос, которые чаще подвергаются повреждениям.

Как правильно мыть волосы после 40 лет?

С возрастом волосы часто становятся суше, поэтому важно избегать слишком агрессивного ухода. Полезные привычки:

  • мыть волосы по мере загрязнения;
  • тщательно смывать шампунь;
  • использовать кондиционер для длины;
  • не тереть волосы полотенцем;
  • аккуратно расчесывать после подсушивания.

При выборе средств стоит учитывать состояние кожи головы: она может быть жирной, сухой или чувствительной независимо от возраста.

Как сохранить объем волос?

Чтобы волосы выглядели гуще, важно уменьшать повреждения. Могут помочь:

  • использование термозащиты перед укладкой;
  • ограничение слишком частого использования утюжков и фена на высокой температуре;
  • выбор мягких резинок без сильного натяжения;
  • осторожное расчесывание.

Поврежденные волосы чаще ломаются, из-за чего прическа может выглядеть менее объемной.

Может ли стресс влиять на состояние волос?

Длительное эмоциональное напряжение может отражаться на общем состоянии организма, в том числе на цикле роста волос. Для поддержания здоровья полезны:

  • регулярная физическая активность;
  • полноценный сон;
  • прогулки;
  • отдых;
  • привычки, которые помогают снижать уровень напряжения.

Организм лучше восстанавливается, когда получает достаточно времени для отдыха.

Какие ошибки могут привести к потере густоты?

Некоторые привычки могут ухудшать состояние волос:

  • слишком частое окрашивание без восстановления;
  • постоянное использование горячих приборов;
  • тугие прически с сильным натяжением;
  • агрессивное расчесывание;
  • отказ от полноценного питания.

Уход за волосами после 40 лет должен быть направлен не только на внешний вид, но и на сохранение их структуры.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если волосы начали выпадать заметно сильнее обычного, появились проплешины, зуд кожи головы или резкое изменение состояния волос, стоит обратиться к специалисту.

Причины выпадения могут быть разными, поэтому важно разобраться, что именно влияет на состояние волос.

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