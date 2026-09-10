Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ на гражданские объекты в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край», — говорится в сообщении в мессенджере МАКС.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательств и установлением лиц из числа вражеских боевиков, причастных к атаке.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о возгорании на набережной, начавшемся из-за атаки безэкипажных катеров. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей курорта соблюдать осторожность и не посещать пляжи и набережные при угрозе атаки БЭК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по уточненным данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки безэкипажных катеров в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, в больницах остаются четыре человека, включая одного ребенка.

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