В Исаакиевском соборе объяснили правила посещения храма-музея

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Директор музея, расположенного в крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга, рассказал кто и как может его посещать.

Фото: www.globallookpress.com

Посещение Исаакиевского собора во время проведения церковных служб возможно для представителей всех конфессий и верований, рассказал «Интерфаксу» директор государственного музея-памятника Юрий Мудров.

В настоящее время посетители могут находиться в Исаакиевском соборе свободно даже во время православной службы.

 — Сегодня любой пришедший в Исаакиевский собор может посетить левый придел святого Александра Невского — китайцы, иудеи, мусульмане, кто угодно. Там проводится утренняя божественная литургия до открытия музея, на службах может присутствовать любой человек — только соблюдать приличие. Ведь когда мы ходим в мечеть, мы снимаем обувь. При соблюдении всех приличий можно входить в придел во время службы, — цитирует агентство директора музея.

Как рассказал Мудров, правый придел Исаакиевского собора — Екатерининский — временно закрыт до 16 января 2019 года. После его открытия посещать придел также смогут все желающие, соблюдая порядок и приличия.

Ранее Пятый канал рассказывал, зачем самый большой православных храм Северной столицы посетила голливудская актриса Николь Кидман.

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