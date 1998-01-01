В Исаакиевском соборе объяснили правила посещения храма-музея

Посещение Исаакиевского собора во время проведения церковных служб возможно для представителей всех конфессий и верований, рассказал «Интерфаксу» директор государственного музея-памятника Юрий Мудров.

В настоящее время посетители могут находиться в Исаакиевском соборе свободно даже во время православной службы.

— Сегодня любой пришедший в Исаакиевский собор может посетить левый придел святого Александра Невского — китайцы, иудеи, мусульмане, кто угодно. Там проводится утренняя божественная литургия до открытия музея, на службах может присутствовать любой человек — только соблюдать приличие. Ведь когда мы ходим в мечеть, мы снимаем обувь. При соблюдении всех приличий можно входить в придел во время службы, — цитирует агентство директора музея.

Как рассказал Мудров, правый придел Исаакиевского собора — Екатерининский — временно закрыт до 16 января 2019 года. После его открытия посещать придел также смогут все желающие, соблюдая порядок и приличия.

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