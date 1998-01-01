В Исаакиевском соборе объяснили правила посещения храма-музея

Посещение Исаакиевского собора во время проведения церковных служб возможно для представителей всех конфессий и верований, рассказал «Интерфаксу» директор государственного музея-памятника Юрий Мудров.
В настоящее время посетители могут находиться в Исаакиевском соборе свободно даже во время православной службы.
Как рассказал Мудров, правый придел Исаакиевского собора — Екатерининский — временно закрыт до 16 января 2019 года. После его открытия посещать придел также смогут все желающие, соблюдая порядок и приличия.
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