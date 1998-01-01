Малахов впервые рассказал о годовалом сыне

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, почему избегает публичности годовалого сына Александра. В интервью сайту KP.RU шоумен впервые поделился некоторыми подробностями о ребенке.

Малахов пояснил, что хочет, чтобы решение о выходе в публичное пространство сын принял самостоятельно. По его словам, годовалый Саша уже самый активный во дворе — помогает коммунальщикам чистить снег.

Также у Малахова с сыном есть свои утренние ритуалы — после душа и завтрака начинаются игры. Телеведущий отметил, что каждый день собирается начать отмечать рост мальчика карандашом. Шоумен отметил, что собирается встречать Новый год в семейном кругу в Москве.

— Надеюсь, я успею поучаствовать в украшении елки — это своеобразная медитация, важное событие, как семейный день рождения. Время летит. Казалось, еще вчера ставил елку, и вот опять уже нужно наряжать. Каждый день даю себе слово начать отмечать рост Саши карандашом. . — сказал Малахов.

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