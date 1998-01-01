Хит за хитом! Блогер Катя Адушкина порадовала поклонников новогодним треком

Кумир миллионов и блогер Катя Адушкина выпустила новогоднюю песню «НГ».

15-летняя исполнительница рассказывает историю о том, что новогоднее настроение и ощущение чуда каждый может создать самостоятельно. Иногда для этого достаточно выйти за рамки шаблонов и стереотипов — достать старые игрушки из гаража и поставить новогоднюю елку вверх ногами.

После оглушительного успеха первых композиций Кати, трек «НГ» имеет все шансы стать главным новогодним хитом.

Уже в феврале Катя Адушкина представит слушателю свой дебютный альбом, который будет состоять из модных танцевальных композиций.

Ранее Пятый канал рассказывал о творческом пути Кати от кукол до большой сцены.