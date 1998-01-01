В Крыму задержан бандит с 12 килограммами тротила

Сотрудники регионального подразделения ФСБ РФ задержали 12 декабря на въезде в республику одного из участников бандформирования, который является организатором энергоблокады Крыма в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный релиз ведомства.

Кроме того, весной 2018 года мужчина на территории полуострова оборудовал тайник, в котором находилось 12 килограммов тротила и 200 патронов.

В ведомстве уточнили, что задержанный имеет непосредственное отношение к деятельности нацформирования под названием — «батальон им. Номана Челибиджихана»*. Руководит им Ленур Ислямов, организовавший подрыв ЛЭП в Херсонской области три года назад, что привело к обесточиванию полуострова.

Силовики полагают, что найденные у задержанного мужчины взрывчатые устройства и боеприпасы могли приготовлены для совершенич противоправных действий на территории республики. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, оружия и боеприпасов», а также «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

* - запрещена в РФ.