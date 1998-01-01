Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать

Виталий Мутко в своем интервью РИА Новости обмолвился, что после его работы в российском спорте еще много чего можно развалить.

— Задел в спорте у нас огромный. Читаю сейчас некоторых «специалистов», их высказывания. Знаете, еще огромное количество времени наш спорт можно разваливать, потому что задел прочности большой, — пояснил экс-министр.

Не обошлось и без легендарных цитат, прославивших Виталия Леонтьевича.

— Все, как я и говорил, «фром май харт». Все зависит от людей, от души. Ты можешь ошибаться, допускать ошибки, но ты должен быть предан. К сожалению, таких людей мало. Люди себя любят в спорте, а не спорт. Это очень тонкая вещь, — рассказал бывший Министр спорта.

Также Мутко затронул тему, волнующую всех в российском спорте последних лет.

— Допинг, у меня такое ощущение, что лично я заходил в раздевалку и предлагал. Допинг это такая вещь, что каждый сам принимает решение, принимать его или нет. А все эти разговоры про государственную программу поддержки допинга — это такая муть.

19 декабря Пятый канал сообщал, что Виталий Мутко покинул пост Президента РФС. Сейчас Виталий Леонтьевич занимает должность вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития.