Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал волновавший россиян вопрос. Он рассказал, что Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном и даже объяснил — почему. По его словам, российскому лидеру гаджет попросту не нужен, так как всю информацию глава государства получает из других источников.

— Насколько я знаю, нет. У него телефона нет. Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные, — рассказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Также пресс-секретарь президента страны отметил, что глава государства не может выставлять себя на всеобщее обозрение, как другие люди, использующие смартфоны.

— Вы не забывайте, что иметь смартфон — это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ. К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин, — заявил представитель Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе.