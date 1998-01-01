«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе

Дмитрий Песков объяснил, что заявления Петра Порошенко относительно инцидента в Керченском проливе не несут в себе ничего нового. По мнению пресс-секретаря президента, единственное изменение заключается в «предэлекторальной палитре». Песков поделился своим мнением в интервью каналу Россия 24.

Напомним, после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение на 30 дней. Многие эксперты связывают этот факт с грядущими выборами на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Украина готовит еще одну провокацию в районе Керченского пролива.