«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе

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Пресс-секретарь президента России отметил, что в риторику украинского политика добавилась только лишь тема выборов.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 166

Дмитрий Песков объяснил, что заявления Петра Порошенко относительно инцидента в Керченском проливе не несут в себе ничего нового. По мнению пресс-секретаря президента, единственное изменение заключается в «предэлекторальной палитре». Песков поделился своим мнением в интервью каналу Россия 24.

Напомним, после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение на 30 дней. Многие эксперты связывают этот факт с грядущими выборами на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Украина готовит еще одну провокацию в районе Керченского пролива.

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